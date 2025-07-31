Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı
Dünya mutfakları ve yöresel yemeklere dair kapsamlı bilgiler sunan ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, ''Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları'' listesini yayınladı. 50 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye birinci sıraya yerleşti.
''Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları'' listesinde Türkiye, 49 rakibini geride bıraktı.
Kahramanmaraş dövme dondurmasıyla zirveye oturan Türkiye'yi, Frozen custard ile ABD takip etti. İşte Dünyanın En Lezzetli 10 Dondurması: