Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı

Dünya mutfakları ve yöresel yemeklere dair kapsamlı bilgiler sunan ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, ''Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları'' listesini yayınladı. 50 ülkenin yer aldığı listede, Türkiye birinci sıraya yerleşti.

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 1

''Dünyanın En Lezzetli Dondurmaları'' listesinde Türkiye, 49 rakibini geride bıraktı.

Kahramanmaraş dövme dondurmasıyla zirveye oturan Türkiye'yi, Frozen custard ile ABD takip etti. İşte Dünyanın En Lezzetli 10 Dondurması:

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 2

10. Gelato alla nocciola

İtalya

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 3

9. Sorbetes

Filipinler

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 4

8. Brownie Sundae

ABD

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 5

7. Affogato

İtalya

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 6

6. Limber

Puerto Rico

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 7

5. Kulfi

Delhi, Hindistan

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 8

4. Clotted cream ice cream

Cornwall, İngiltere

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 9

3. Gelato al pistacchio

İtalya

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 10

2. Frozen custard

Wisconsin, ABD

Dünyanın en lezzetli dondurmaları açıklandı: Türkiye diğer ülkeleri solladı - 11

1. Maraş dondurması

Kahramanmaraş, Türkiye

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