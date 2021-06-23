Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var

Dünyanın en mutlu ülkelerinden Finlandiya'da, nüfusun yaşlanması nedeniyle ülkede işçi ihtiyacının olağanüstü seviyede olduğu belirtiliyor. İstatistiklere göre ülkede durum daha da kötüleşecek.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 12:33

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 1
Mutluluk endekslerinde ilk sırada yer alan Finlandiya yaşlılık sorunuyla karşı karşıya.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 2
Ülkedeki resmi yetkililer Finlandiya'nın yabancı işgücü ihtiyacının olağanüstü boyutlarda olduğunu belirtiyor.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 3
Birleşmiş Milletler verilerine göre Finlandiya, Japonya'nın ardından nüfusu en çok yaşlanan 2. ülke.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 4
Tahminlere göre 2030 yılına gelindiğinde Finlandiya'da yaşlı bağımlılık oranı yüzde 39.2'den yüzde 47.5'e yükselecek.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 5
Helsinki yönetiminin yaptığı analizlere göre, sağlık çalışanları, metal işçileri, bilişim ve denizcilik uzmanlarına ihtiyaç üst düzeyde.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 6
Ülkede faaliyet gösteren Talented Solutions ajansının işe alım görevlisi Saku Tihverainen, "Çok sayıda işçiye ihtiyacımız artık yaygın bir şekilde kabul ediliyor" dedi.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 7
Finlandiya hükümetine göre ülkedeki açığı kapatmak için yıllık göçmen sayısının iki katına çıkartılması gerekiyor. Bunun da yılda 20-30 bin ek işgücüne denk geldiği belirtiliyor.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 8

FİNLANDİYA'DAKİ SORUNLAR

Finlandiya birçok endekse göre önde gelen ülkelerden biri. Yaşam kalitesi, özgürlük ve cinsiyet eşitsizliği, yolsuzlukla mücadelede, suç ve kirliliğin azlığı gibi alanlarda ilk sıralarda Finlandiya'yı görmek mümkün.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 9
Öte yandan gelişmiş ülkelerde yükselen aşırı sağdan Finlandiya da payını almış durumda. Finlandiya'da göçmen karşıtlığı yüksek seviyede.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 10
İş sahipleri yabancıları istihdam etmek istemiyor bu nedenle Finlandiya, Avrupa'nın en homojen ülkelerinden biri olarak öne çıkyıor.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 11
Muhalefetteki aşırı sağcı Fin Partisi günden güne desteğini artırıyor.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 12
AFP'de yer alan bilgilere göre işletmeler ve hükümet yıkılma noktasına doğru hızla yaklaşıldığını kabul ediyor.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 13
Ayrıca refah seviyesinin yüksek olduğu Finlandiya, göçmen işçiler için oldukça pahalı bir ülke.
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya: Olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyacımız var - 14
Kuzey Yarımküre'nin en kuzeyindeki yerleşim birimlerinden olan Finlandiya'da hava şartları da herkese göre değil.

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