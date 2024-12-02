Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor!

Yeni Zelandalı bilim insanları, dünyanın en nadir görülen balinası olarak kabul edilen ve şimdiye kadar sadece yedi örneği belgelenmiş olan bir türü incelemeye başladı. Bir hafta sürecek inceleme balinanın davranışları, beslenme şekli ve hatta temel anatomisi hakkındaki boşlukların doldurulmasına yardımcı olacak.

Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor! - 1

TEMMUZ AYINDA KIYIYA VURDU

Bu yılın başlarında Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran ölü kürek dişli balina, daha önce hiç canlı olarak görülmemiş bir derin deniz memelisini inceleme şansı sundu.

Beş metre uzunluğundaki balina, temmuz ayında sahilden çıkarıldı ve o zamandan beri özel bir dondurucuda bekletiliyor.

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Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor! - 2

BİLİM DÜNYASI İÇİN BİR İLK

Balina uzmanı Anton van Helden, bilim insanlarının ilk kez gagalı balinalar ailesine ait tam bir kürek dişli örneği inceleyebildiklerini söyledi.

Açıklama yapan van Helden, “Bu olağanüstü ve dünya çapında önemli bir fırsat.” dedi.

Bir hafta sürecek inceleme balinanın davranışları, beslenme şekli ve hatta temel anatomisi hakkındaki boşlukların doldurulmasına yardımcı olacak.

Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor! - 3

DENİZDE NADİREN GÖRÜLÜYOR

Van Helden, “Gagalı balinalar gezegendeki en esrarengiz büyük memeli grubudur. Denizde nadiren görülen derin dalgıçlardır, bu da bu deniz hayvanlarını araştırmak için gerçek zorluklar sunar.” dedi.

Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor! - 4

YEDİNCİ ÖRNEK BELGELENDİ

Balina, dünyanın herhangi bir yerinden belgelenen yedinci örnek olarak kayıtlara geçti. Balinanın bedeninde inceleme yapmak için ise ele geçirilen ilk fırsat.

Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor! - 5

DÜNYANIN EN NADİR BALİNASI

Yeni Zelanda'nın koruma departmanı kürek dişli balinanın “dünyanın en nadir balinası” olduğunu söyledi.

Bu tür ilk kez 1874 yılında Chatham Adaları açıklarından toplanan bir alt çene ve iki dişten tanımlanmıştır.

Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor! - 6
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