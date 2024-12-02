Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor!
Yeni Zelandalı bilim insanları, dünyanın en nadir görülen balinası olarak kabul edilen ve şimdiye kadar sadece yedi örneği belgelenmiş olan bir türü incelemeye başladı. Bir hafta sürecek inceleme balinanın davranışları, beslenme şekli ve hatta temel anatomisi hakkındaki boşlukların doldurulmasına yardımcı olacak.
TEMMUZ AYINDA KIYIYA VURDU
Bu yılın başlarında Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran ölü kürek dişli balina, daha önce hiç canlı olarak görülmemiş bir derin deniz memelisini inceleme şansı sundu.
Beş metre uzunluğundaki balina, temmuz ayında sahilden çıkarıldı ve o zamandan beri özel bir dondurucuda bekletiliyor.