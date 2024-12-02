Dünyanın en nadir balinası ilk kez inceleniyor!

TEMMUZ AYINDA KIYIYA VURDU

Bu yılın başlarında Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya vuran ölü kürek dişli balina, daha önce hiç canlı olarak görülmemiş bir derin deniz memelisini inceleme şansı sundu.

Beş metre uzunluğundaki balina, temmuz ayında sahilden çıkarıldı ve o zamandan beri özel bir dondurucuda bekletiliyor.