Dünyanın en ölümcül depremi. 800 binden fazla kişi hayatını kaybetti

UNDRR ve Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (CRED) tarafından ortaklaşa hazırlanan "Afetlerin İnsani Maliyeti 2000-2019" adlı rapora göre, söz konusu dönemde dünyadaki doğal afetlerin sadece yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan depremler, tüm doğal afet kaynaklı can kayıplarının ise yüzde 58'ine neden oldu.

Buna göre, aynı dönemde doğal afetler nedeniyle hayatını kaybeden toplam 1,23 milyon kişinin en az 700 bini yalnızca depremler nedeniyle hayatını kaybetti.

Pasifik Okyanusu'nda sık sık meydana gelen depremler ve volkanik patlamalar sebebiyle "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan 40 bin kilometre uzunluğunda sismik bölge bulunuyor.