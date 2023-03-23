Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor

Tanzanya'daki Natron Gölü, içerisindeki mineral kabuklara temas eden canlıları anında mumyalaştırdığı için dünyanın en ölümcül gölü olarak anılıyor. Yüksek baz oranına sahip kan kırmızı göl, sahip olduğu ürkütücü hayvan ölüleri nedeniyle insanların ilgisini çekiyor. İşte dünyanın en tehlikeli gölünden fotoğraflar...

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 1

Tanzanya’da suyuna dokunan canlıları anında taşa çeviren Natron Gölü dünyanın en tehlikeli gölleri arasında yer alıyor.

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Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 2

Natron Gölü, nesli tükenmekte olan flamingolar  için önemli bir çiftleşme alanı… Ancak,  hayvanlar sudaki mineral kabuklarla temas ederlerse  tuzunda sonsuza dek donma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 3

YAŞAYABİLEN TEK CANLI TÜRÜ

Suya kan kırmızısı rengini veren bakteriler ise  ortalama 26 derece sıcaklığa, ölümcül tuz konsantrasyonuna ve alkaliliğe dayanarak gölde yaşayabilen yegane canlı türü. 

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 4

İngiltere’de yer alan Leicester Üniversitesi'nden ekolog David Harper, suya düşen canlıların öldükten sonra cesetlerinin hemen çürüdüğünü, gölün kıyısına fazla yakşanların ise üzerilerinde  sonsuza kadar kalacak bir tuzla kaplanarak donduğunu belirtti. 

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 5

NEDEN BU KADAR ÖLÜMCÜL?

Harper, göldeki bu ölümcüllüğün nedeninin  yeryüzünde natrokarbonatit yayan tek aktif volkan olan yakındaki Ol Doinyo Lengai (Tanrı Dağı) olduğunu söyledi. Natrokarbonatitler, yanardağı kesen akarsu kanalları vasıtasıyla göle karışıyor ve gölün pH 10'un üzerindeki sert alkalinitesine katkıda bulunuyor.

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 6

Fotoğrafçı Nick Brandt ise  göl hakkında yazdığı 'Across the Ravaged Land' adlı kitabında, 'Natron Gölü'nün kıyı şeridinde beklenmedik bir şekilde her türden kuş ve yarasa gibi canlıları kıyıya vurmuş halde buldum. Kimse tam olarak nasıl öldüklerini bilmiyor ama  suyun soda ve tuz içeriği son derece yüksek, o kadar yüksek ki film kutularımın mürekkebi birkaç saniye içinde yok oldu.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 7

Diğer taraftan Natron Gölü’ndeki aşırı koşullar, onun 10 bin yıl  öncesine kadar uzanan tarihinin korunmasında önemli bir rol oynadı.

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 8

Appalachian Eyalet Üniversitesi'nden jeolog Dr. Cynthia Luitkius-Pierce, "Buradaki canlıların izleri tuzda birlikte tortulaşıp sertleştiriyor. Bu da bilim insanlarına binlerce yıl önceki yaşamı inceleme olanağı tanıyor.” dedi.

Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 9
Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor - 10
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