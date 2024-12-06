Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek!
Akciğer kanseri, dünyanın en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri. Bilim insanları, sıklıkla geç teşhis edildiği için zor tedavi edilen akciğer kanserini tespit etmek için yeni bir yöntem buldu. İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar bu kez basit bir idrar testini deniyor. Ucuz ve yeni idrar testi insanlar üzerinde başarıyla uygulanırsa, kanser daha başlama aşamasında yakalanabilecek.
DEVRİM NİTELİĞİNDE TEST
Bilim insanları, akciğer kanserinin ilk belirtilerini ortaya çıkarabilecek ve erken teşhisi kolaylaştıracak bir idrar testi geliştirdi.
Akciğer kanseri genelde daha ileri evrelerde teşhis edilir, bu da hastalığın tedavisini zorlaştırır.