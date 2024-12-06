Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek!

Akciğer kanseri, dünyanın en yaygın ve ölümcül kanser türlerinden biri. Bilim insanları, sıklıkla geç teşhis edildiği için zor tedavi edilen akciğer kanserini tespit etmek için yeni bir yöntem buldu. İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar bu kez basit bir idrar testini deniyor. Ucuz ve yeni idrar testi insanlar üzerinde başarıyla uygulanırsa, kanser daha başlama aşamasında yakalanabilecek.

Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek! - 1

DEVRİM NİTELİĞİNDE TEST

Bilim insanları, akciğer kanserinin ilk belirtilerini ortaya çıkarabilecek ve erken teşhisi kolaylaştıracak bir idrar testi geliştirdi.

Akciğer kanseri genelde daha ileri evrelerde teşhis edilir, bu da hastalığın tedavisini zorlaştırır.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek! - 2

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Uzmanlar, erken teşhisin hastaların daha erken tedavi alması anlamına gelebileceğini ve bu sayede hastalığın üstesinden gelme şanslarının artacağını umuyor.

Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek! - 3

ZOMBİ HÜCRELERİ ARIYOR

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar bu kez basit bir idrar testini deniyorlar.

Öncü test, bir hastanın akciğer kanseri olduğunu gösterebilecek sözde "zombi" hücre proteinlerini arıyor.

Kanserden arta kalan "zombi hücreler" idrar yoluyla vücuttan dışarı atılıyor. Test, fareler üzerinde başarıyla test edildi.

Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek! - 4

UCUZ TEŞHİS YÖNTEMİ

İnsanlar üzerinde başarıyla uygulanırsa, kanser daha başlama aşamasında yakalanabilecek.

Çalışmanın arkasındaki bilim insanları, pahalı taramalara göre daha ucuz bir alternatif olan bir test bulmak istediklerini söyledi.

Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek! - 5

DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL KANSERİ

Akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,8 milyon ölüme neden olan dünyanın önde gelen kanser ölüm nedenidir.

Tümörlerin yayıldığı hastalığın ileri evrelerde sağ kalma oranları özellikle düşüktür.

Dünyanın en ölümcül kanseri idrar testiyle tespit edilecek! - 6
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