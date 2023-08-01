Dünyanın en önemli uranyum tedarikçisi Nijer: Darbe, küresel arzı nasıl etkileyecek?
Dünyanın en büyük uranyum tedarikçilerinden Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe, ülkenin küresel uranyum arzının karşılanmasındaki önemini bir kez daha gündeme getirdi. Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde 7. sırada yer alıyor. Ülke, Fransa'nın 3. AB'nin de 2. en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyor.
Radyoaktif zehirli bir metal olan uranyum, kanser tedavisinden denizciliğe, silah sanayisinden nükleer enerji tesislerine kadar birçok farklı alanda kullanılıyor.