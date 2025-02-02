Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler
İngiltere'de 21 yaşındaki Louise Durant ve 22 yaşındaki Billy Maguire, 250 bin sterline varan masraf ile adeta bir kraliyet düğünü yaptı. 350 davetlinin katıldığı düğüne Dawid Bowie ve Elizabeth Taylor da gitti. İngiliz Daily Mail gazetesi, düğünün ayrıntılarını anlattı.
The Dorchester'da gösterişli bir düğünle dünya evine giren bir gelin, İngiltere'nin bugüne kadarki en pahalı “Gezgin” düğününe imza attı.
21 yaşındaki Louise Durant ve 22 yaşındaki Billy Maguire birlikteliklerini, oda kiralarının 10 bin sterlinden başladığı lüks otelde, İngiltere'nin dört bir yanından gelen 350 davetlinin katıldığı “kış harikalar diyarı” düğünüyle kutladılar.