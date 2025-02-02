Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler

İngiltere'de 21 yaşındaki Louise Durant ve 22 yaşındaki Billy Maguire, 250 bin sterline varan masraf ile adeta bir kraliyet düğünü yaptı. 350 davetlinin katıldığı düğüne Dawid Bowie ve Elizabeth Taylor da gitti. İngiliz Daily Mail gazetesi, düğünün ayrıntılarını anlattı.

Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler - 1

The Dorchester'da gösterişli bir düğünle dünya evine giren bir gelin, İngiltere'nin bugüne kadarki en pahalı “Gezgin” düğününe imza attı.

21 yaşındaki Louise Durant ve 22 yaşındaki Billy Maguire birlikteliklerini, oda kiralarının 10 bin sterlinden başladığı lüks otelde, İngiltere'nin dört bir yanından gelen 350 davetlinin katıldığı “kış harikalar diyarı” düğünüyle kutladılar.

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Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler - 2

"BİR RÜYADAN FAZLASI"

Ailesi Gezgin topluluğundan olan gelin, aralık ayında gerçekleşen yılbaşı düğünlerinin “bir rüyanın gerçekleşmesinden daha fazlası” olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “En çılgın hayallerimin bile ötesindeydi. Gün, inanılmaz bir şekilde başladı ve gittikçe daha da güzelleşti. Her şey mükemmeldi” dedi.

Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler - 3

DAWID BOWİE BİLE ZİYARET ETTİ

Aile iki yıldır para biriktiriyordu ve hiçbir masraftan kaçınmadılar. Louise'in ailesi düğün masraflarının tam olarak ne kadar tuttuğunu teyit edememekle birlikte 250 bin Sterlin civarındaki rakamlar telaffuz edildiğinde bunu reddetmediler.

David Bowie ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin de ziyaret ettiği Park Lane'deki beş yıldızlı mekana gidenler, beyaz çiçekler, bayram mumları, buz mavisi ışıklandırma ve zarif bir şekilde süslenmiş Noel ağacıyla ışıltılı bir dekorla karşılaştı.

Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler - 4
Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler - 5

"KRALİYET DÜĞÜNÜ GİBİ"

Işıltılı bir disko topunun yer aldığı masmavi dans pisti, mutlu çiftin üzerinde dans etmekten keyif alacağı bir buz pisti yanılsaması yaratırken, her masa kar küreleri ve İncil ayetleri içeren Noel krakeri parti hediyeleri ile süslendi. 

Arkadaşları ve ailesi, fildişi rengi gelinliğiyle göz kamaştıran gelini bir prensese benzetirken, sosyal medyadaki takipçileri de kutlamaların bir kraliyet düğününü andırdığını söyledi.

Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler - 6
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