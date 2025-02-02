Dünyanın en pahalı çingene düğünü: "Harikalar diyarında" evlendiler

DAWID BOWİE BİLE ZİYARET ETTİ

Aile iki yıldır para biriktiriyordu ve hiçbir masraftan kaçınmadılar. Louise'in ailesi düğün masraflarının tam olarak ne kadar tuttuğunu teyit edememekle birlikte 250 bin Sterlin civarındaki rakamlar telaffuz edildiğinde bunu reddetmediler.

David Bowie ve Elizabeth Taylor gibi isimlerin de ziyaret ettiği Park Lane'deki beş yıldızlı mekana gidenler, beyaz çiçekler, bayram mumları, buz mavisi ışıklandırma ve zarif bir şekilde süslenmiş Noel ağacıyla ışıltılı bir dekorla karşılaştı.