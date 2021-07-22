Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai’de bir kafede dünyanın en pahalı dondurması satışa sunuldu. Black Diamond (Siyah Elmas) adı verilen ve bir topu 3 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (7 bin TL) ücretle satılan dondurmanın üzerinde 23 ayar yenilebilir altın bulunuyor.

ntv.com.tr 22.07.2021 - 10:15

Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 1

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir kafe 23 ayar yenilebilir altınla süslenmiş dondurma satışa sundu.

Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 2

Dubai’de yer alan bir kafede satışa sunulan vanilyalı dondurmanın bir topu ise 3 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (7 bin TL).

Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 3

Şehirdeki Jumeirah Yolu'nda bulunan bir kafede Black Diamond (Siyah elmas)  adıyla satışa sunulan dondurma, bir seyahat vloggerı tarafından keşfedildi. 

 

Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 4

Dondurma ile ilgili konuşan vlogger, “Bir dondurma için 3 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi. Dubai’de altın tüketiyoruz” derken “Dünyanın en pahalı dondurması. Lezzetli miydi? ilginçti. Ve evet tabii ki bana bedavaya verdiler" diye konuştu.

Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 5
Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 6
Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL - 7

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