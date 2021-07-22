Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL

ntv.com.tr 22.07.2021 - 10:15
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir kafe 23 ayar yenilebilir altınla süslenmiş dondurma satışa sundu.
Dubai’de yer alan bir kafede satışa sunulan vanilyalı dondurmanın bir topu ise 3 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (7 bin TL).
Şehirdeki Jumeirah Yolu'nda bulunan bir kafede Black Diamond (Siyah elmas) adıyla satışa sunulan dondurma, bir seyahat vloggerı tarafından keşfedildi.
Dondurma ile ilgili konuşan vlogger, “Bir dondurma için 3 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi. Dubai’de altın tüketiyoruz” derken “Dünyanın en pahalı dondurması. Lezzetli miydi? ilginçti. Ve evet tabii ki bana bedavaya verdiler" diye konuştu.