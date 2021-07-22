Dünyanın en pahalı dondurması: Bir topu 7 bin TL

Dondurma ile ilgili konuşan vlogger, “Bir dondurma için 3 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi. Dubai’de altın tüketiyoruz” derken “Dünyanın en pahalı dondurması. Lezzetli miydi? ilginçti. Ve evet tabii ki bana bedavaya verdiler" diye konuştu.