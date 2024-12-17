Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı

Dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerin başında kahve yer alıyor. Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi önemli ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, kahvenin bileşenlerinin stres adaptasyonunu kontrol ettiğini ve yaşlanma mekanizmalarını koruduğunu buldu. Çay ve enerji içecekleri gibi çeşitli kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle çocuklar ve ergenler için günlük kafein sınırlamaları önerilir.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 1

İşte kahve severler için iyi bir haber. Kahve içmenin ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabileceğini söylesek inanır mıydınız? Yeni bir araştırma, düzenli olarak kahve içmenin ortalama 1,8 yıl sağlıklı yaşam ekleyebileceğini öne sürüyor. Çalışmanın bulguları Ageing Research Reviews dergisinde yayınlandı.

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Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 2

Araştırmacılar, "Kahve alımı, kardiyovasküler, serebrovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulmanın bazı önemli nedenlerini azaltarak başlıca ölüm nedenlerini hafifletiyor" dedi. "

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 3

Faydanın genliği ayrık görünüyor (%17 azalma) ancak yine de ortalama 1,8 yıllık yaşam süresi artışına karşılık geliyor," diye eklediler.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 4

Araştırmacılar, kahvenin ve ana bileşenlerinin (kafein, klorojenik asitler) stres adaptasyonunu kontrol ettiğini ve düzenli kahve alımının yaşlanmanın ana biyolojik mekanizmalarını koruduğunu buldular.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 5

PEKİ GÜNDE NE KADAR KAHVE ÖNERİLİYOR?

Uzmanlar günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini söylüyor.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 6

Nöroloji Uzmanı Dr. Sudhir Kumar, bu çalışma hakkında faydalı bir içgörü paylaştı.

Kahveye ek olarak, kafein çay, kafeinli soda, sıcak çikolata ve çikolatada bulunur. Ayrıca çeşitli spor ve enerji içeceklerine de eklenir. Bu nedenle, toplam kahve alımını hesapladığınızda, bu diğer kafein kaynaklarını da aklınızda bulundurun.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 7

Kahve, sadece sabah enerjisini artırmaktan daha fazlasını sunan, dünya çapında sevilen bir içecektir. Antioksidanlar ve magnezyum ve potasyum gibi besinler açısından zengindir ve genel sağlığı destekler.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 8

Kafein içeriği sayesinde düzenli tüketimi, odaklanmayı, uyanıklığı ve hafızayı geliştirerek beyin fonksiyonunun iyileştirilmesiyle bağlantılıdır.

Ek olarak, kahve Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabilir. Antioksidanları iltihapla savaşır ve hücreleri hasardan korur.

Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı - 9

Orta düzeyde kahve tüketimi aynı zamanda daha sağlıklı bir kalp ve daha uzun bir ömürle ilişkilendirilir. Dikkatli bir şekilde tüketildiğinde kahve, dengeli bir yaşam tarzına lezzetli ve faydalı bir katkıdır.

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