Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı
Dünya genelinde en sık tüketilen içeceklerin başında kahve yer alıyor. Yeni bir çalışma, düzenli kahve tüketiminin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi önemli ölüm nedenlerinin riskini azaltarak ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, kahvenin bileşenlerinin stres adaptasyonunu kontrol ettiğini ve yaşlanma mekanizmalarını koruduğunu buldu. Çay ve enerji içecekleri gibi çeşitli kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, özellikle çocuklar ve ergenler için günlük kafein sınırlamaları önerilir.
İşte kahve severler için iyi bir haber. Kahve içmenin ömrünüzü neredeyse 2 yıl uzatabileceğini söylesek inanır mıydınız? Yeni bir araştırma, düzenli olarak kahve içmenin ortalama 1,8 yıl sağlıklı yaşam ekleyebileceğini öne sürüyor. Çalışmanın bulguları Ageing Research Reviews dergisinde yayınlandı.