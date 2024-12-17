Dünyanın en popüler içeceği ömrü 2 yıl uzatıyormuş: Doktor bilimsel araştırmayı açıkladı

Nöroloji Uzmanı Dr. Sudhir Kumar, bu çalışma hakkında faydalı bir içgörü paylaştı.

Kahveye ek olarak, kafein çay, kafeinli soda, sıcak çikolata ve çikolatada bulunur. Ayrıca çeşitli spor ve enerji içeceklerine de eklenir. Bu nedenle, toplam kahve alımını hesapladığınızda, bu diğer kafein kaynaklarını da aklınızda bulundurun.