Dünyanın en sağlıklı meyvelerinden biri: Bilim ne diyor?

Salatalarınıza, yemeklerinize ya da çorbalarınıza limon suyu ekleyerek de faydalarını artırabilirsiniz. Ayrıca limonlu çaylar, meyve infüzyonları ve limonlu buz küpleri gibi alternatifler de tercih edilebilir.



Bilim insanlarının açıklamalarına göre, limonun bu benzersiz sağlık faydaları, onu sağlıklı yaşamın vazgeçilmez meyvesi yapıyor.