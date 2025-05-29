Dünyanın en sağlıklı meyvelerinden biri: Bilim ne diyor?
Yapılan araştırmalarda, yüksek vitamin, lif ve antioksidan içeriğiyle limonun, 41 meyve arasında “en sağlıklı meyvelerinden biri” olduğunu açıkladı. Limonun bağışıklığı güçlendirmeden metabolizmayı düzenlemeye kadar pek çok faydası bulunuyor.
William Paterson Üniversitesi’nden bilim insanları, uzun süredir merak edilen “En sağlıklı meyve hangisi?” sorusuna net bir yanıt verdi. Yapılan kapsamlı araştırma, yüksek vitamin, lif ve antioksidan içeriğiyle limonların, sağlığa en çok fayda sağlayan meyve olduğunu ortaya koydu.