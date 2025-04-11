"Dünyanın en sağlıklı yemeği" İltihabı azaltıyor, beyin sağlığını güçlendiriyor

BAŞLANGIÇ: ZEYTİNYAĞLI SOMON

Dr. Berryman, menüsüne somon terrini ile başlıyor. Omega-3 yağ asitleriyle dolu bu balık, iltihapla mücadelede ve beyin ile kalp sağlığının korunmasında oldukça faydalı. Ayrıca somon, enerji artırıcı özelliğiyle sporcular için de ideal bir seçenek. Yanında sunulan zeytinyağlı sos ise, polifenollerle dolu olup, kan şekeri seviyelerini iyileştirmekten sindirimi desteklemeye kadar pek çok fayda sağlıyor. Aynı zamanda, polifenoller yaşlanma karşıtı özelliklere de sahip, bu da onu uzun vadede sağlığınız için bir kazanç haline getiriyor.



sağlayacak.