"Dünyanın en sağlıklı yemeği" İltihabı azaltıyor, beyin sağlığını güçlendiriyor
Beslenme konusunda pek çok farklı tavsiye bulunuyor. Ancak, sağlık yararları arayanlar için tabağınızı en iyi şekilde dengelemek bazen kafa karıştırıcı olabilir. En faydalı öğünler, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı desteklemeli ve aynı zamanda lezzetli olmalıdır. Sağlıklı bir diyeti benimsemeye çalışan herkesin bildiği gibi, yeterince doyurucu lezzet alamadığınızda, fast food'a dönmek oldukça cazip hale gelebilir. Ancak artık, tatlı ile birlikte gelen, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunuluyor: "Dünyanın en sağlıklı yemeği"!
Men's Health'te yer alan habere göre, önde gelen gıda araştırmacısı Dr. Paul Berryman, dünyanın en sağlıklı yemeğini hazırlamak için uzun bir araştırma sürecine girdi.