Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor

Avokado ve domatesi birleştirmek besin emilimini artırır, çünkü avokadonun sağlıklı yağları vücudun domateslerden daha fazla likopen emmesine yardımcı olur. Bu kombinasyon kalp sağlığını, dengeli kan şekerini ve sürdürülebilir enerjiyi destekler. Ek olarak, iltihap önleyici özellikleri ve lif içeriği sindirimi destekler ve kronik hastalık risklerini azaltır. Salatalar, tostlar ve dürümler gibi çeşitli yemekler her iki malzeme kullanılarak yapılabilir.

Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 1

Avokado ve domates, her biri kendi besin setine sahip dünyanın en sevilen süper besinlerinden ikisidir.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kristie Leong, avokadoyu domatesle yemenin faydalarını paylaştı. "Avokadoyu domatesle yediğinizde, domatesten 7 kat daha fazla kalp sağlığına yararlı likopen emersiniz," diye bir videoyla birlikte sosyal medyada paylaştı.


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Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 2

Domateslerdeki antioksidan olan likopen yağda çözünür, yani etkili bir şekilde emilmesi için yağa ihtiyaç duyar. Avokadonun sağlıklı yağları, vücudunuzun tek başına domates yediğinizden daha fazla likopen emmesine yardımcı olur.


Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 3

Domatesler, emilim için yağ gerektiren A, D, E ve K vitaminlerini içerir. Avokado, vücudunuzun domateslerdeki besinlerden tam olarak yararlanmasını sağlayarak gerekli yağı sağlar.

Domatesler doğal şekerlere sahiptir, ancak avokadonun sağlıklı yağları ve lifleriyle eşleştirildiğinde dengeli bir glisemik tepki yaratırlar. Bu, kan şekerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olur ve sürdürülebilir enerji seviyelerini destekler.


Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 4

Dr. Leong, gönderisindeki yorumlardan birine yanıt verirken, zeytinyağının da aynı etkiye sahip olabileceğini söyledi. "Evet! Bunun da aynı etkiye sahip olması gerekir. Yağlar likopeni çevreler ve onu daha iyi emmenize yardımcı olan daha kararlı bir yapı oluşturur," diye yanıtladı bir yoruma.


Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 5

Avokado ve domates, çeşitli yemeklerde lezzetli ve sağlıklı bir karışım oluşturmak için birleştirilebilir. Geleneksel bir avokado ve domates salatası, zeytinyağı, limon suyu ve taze otlarla küp doğranmış avokado ve domateslerden oluşur.

Avokado ve domates tostu, tam tahıllı ekmeğin üzerinde taze domates dilimleriyle kremalı ezilmiş avokadodan oluşur. Ezilmiş avokadoya küp doğranmış domates ekleyerek daha lezzetli ve çıtır bir tada sahip olmasını sağlar. Avokado ve domates omleti, çırpılmış yumurtaları taze avokado ve domatesle karıştırarak çok protein dolu bir kahvaltı sunar. Son olarak, avokado ve domates dürümleri, malzemeleri biraz yeşillik ve hafif sosla birleştirerek, bir tortillaya sarılmış, bütün, hareket halindeyken yenebilecek bir öğün sunar.



Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 6

Domateslerdeki likopen, prostat, akciğer ve mide kanseri riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Avokado, likopen emilimini artırarak bu koruyucu etkileri en üst düzeye çıkarır.

Hem avokado hem de domates, artrit, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan iltihap önleyici bileşikler içerir.

Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 7


Avokadolardaki lif sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu desteklerken, domatesler hidrasyon ve lif sağlayarak sindirime yardımcı olur. Birlikte, sorunsuz sindirimi destekler ve kabızlığı önlerler.

Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor - 8

Avokado, sizi daha uzun süre tok tutan ve istekleri azaltan sağlıklı yağlar sağlar. Domates, kalorisi düşük ancak besin değeri açısından zengin bir meyvedir; bu da onu kilo kaybı ve korunması için ideal hale getirir.

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