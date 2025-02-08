Dünyanın en sevilen süper besinlerden ikisi: Birlikte yiyince faydası katlanıyor
Avokado ve domatesi birleştirmek besin emilimini artırır, çünkü avokadonun sağlıklı yağları vücudun domateslerden daha fazla likopen emmesine yardımcı olur. Bu kombinasyon kalp sağlığını, dengeli kan şekerini ve sürdürülebilir enerjiyi destekler. Ek olarak, iltihap önleyici özellikleri ve lif içeriği sindirimi destekler ve kronik hastalık risklerini azaltır. Salatalar, tostlar ve dürümler gibi çeşitli yemekler her iki malzeme kullanılarak yapılabilir.
Avokado ve domates, her biri kendi besin setine sahip dünyanın en sevilen süper besinlerinden ikisidir.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kristie Leong, avokadoyu domatesle yemenin faydalarını paylaştı. "Avokadoyu domatesle yediğinizde, domatesten 7 kat daha fazla kalp sağlığına yararlı likopen emersiniz," diye bir videoyla birlikte sosyal medyada paylaştı.