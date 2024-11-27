Dünyanın en sinirli ülkeleri 2024 belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralaması belli oldu. 2024 yılının en sinirli 10 ülkesi, Gallup’un Global Emotions tarafından yayımlanan 2024 Küresel Duygular raporu sonrasında belirlendi. Raporda, ülkelerin ekonomik dalgalanmaları ve günlük yaşam koşullarındaki zorluklar ve halkın genel duygu durumundan faydalanıldı. Rapora göre Türkiye'nin sıralamadaki yeri belli oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
Gallup’un Global Emotions 2024 raporu, dünyada halkının kendini en sinirli olarak tanımladığı ülkeleri açıkladı. Araştırma, ülkelerin sosyo-ekonomik şartları ve halkın genel duygusal durumu üzerinden bir analiz sunuyor.
İşte en sinirli 10 ülke;