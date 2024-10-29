Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü
38 kilogram ağırlığıyla viral olan dünyanın en şişman kedisi Crumbs, bir kedi zayıflama kampına gönderildikten haftalar sonra öldü. Veterinerler, aşırı yağ tabakasının kanserli tümörlerini gizlediğini söyledi.
Bir Rus hastanesinin bodrumundan kurtarılan 38 kilogramlık ağırlığıyla viral olan Crumbs isimli kedi, zayıflama kampında öldü.
Crumbs, Rusya'nın Perm kentindeki özel bir veteriner zayıflama merkezinde 7 kilo vererek aniden solunum problemleri yaşamaya başladı.