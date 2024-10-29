Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü

More, kedilerin hastalandıklarında genellikle semptomları gizlediklerini, ancak öldükten sonra bir sorunla karşı karşıya olduklarının ortaya çıktığını belirtti.

More, "Kediler her zaman sonuna kadar dayanır hastalıklarını göstermezler. Crumbs'ın ne nefes darlığı ne de sindirim sorunu vardı. Ultrason yapamadık ama sağlığını sürekli takip ettik, çünkü aşırı kilonun kendiliğinden oluşmadığını anladık." diye konuştu.