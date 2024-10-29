Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü

38 kilogram ağırlığıyla viral olan dünyanın en şişman kedisi Crumbs, bir kedi zayıflama kampına gönderildikten haftalar sonra öldü. Veterinerler, aşırı yağ tabakasının kanserli tümörlerini gizlediğini söyledi.

Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü - 1

Bir Rus hastanesinin bodrumundan kurtarılan 38 kilogramlık ağırlığıyla viral olan Crumbs isimli kedi, zayıflama kampında öldü. 

Crumbs, Rusya'nın Perm kentindeki özel bir veteriner zayıflama merkezinde 7 kilo vererek aniden solunum problemleri yaşamaya başladı.

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Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü - 2

Diyet merkezindeki veterinerler, şişman kedinin yağ tabakalarının çok derin olduğunu ve taramalar sonucunda dalağında ve diğer iç organlarında kanserli tümörler geliştiğini göremediklerini aktardı.

Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü - 3

Crumbs'ı tedavi eden Matroskin kedi barınağının sahibi Galiana More, tümörlerin birden fazla organın çökmesini tetiklediğini söyledi.

Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü - 4

More, muayene yapılsa bile, şişman kedinin ölümünün aşırı kilolarından mı yoksa tümörlerden mi kaynaklandığını belirlemenin çok zor olacağını söyledi.

Dünyanın en şişman kedisi Crumbs, zayıflama kampında öldü - 5

More, kedilerin hastalandıklarında genellikle semptomları gizlediklerini, ancak öldükten sonra bir sorunla karşı karşıya olduklarının ortaya çıktığını belirtti.

More, "Kediler her zaman sonuna kadar dayanır hastalıklarını göstermezler. Crumbs'ın ne nefes darlığı ne de sindirim sorunu vardı. Ultrason yapamadık ama sağlığını sürekli takip ettik, çünkü aşırı kilonun kendiliğinden oluşmadığını anladık." diye konuştu.

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