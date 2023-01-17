Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi

Dünyanın en soğuk şehri olan Sibirya'nın Yakutsk kentinde sıcaklıklar eksi 50 dereceye kadar düştü. Bölge halkı dondurucu soğuklara alışkın olmalarına rağmen, aşırı soğuğa karşı yeni önlemler almaya başladı. Kirpiklerin donduğu Yakutsk'ta çift atkı, çift şapka ve çift eldiven giyerek dolaşan sakinler ziyaretçilere "lahana" gibi giyinmelerini tavsiye etti.

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 1

Sibirya’nın Yakutsk kentinde bu hafta sıcaklıklar eksi 50 dereceye düştü.

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 2

Moskova'nın 5 kilometre doğusunda, Rusya'nın uzak doğu permafrostu üzerinde yer alan maden şehrinin sakinleri genellikle termometrenin düzenli olarak eksi 40'ın altına düştüğünü görüyor, ancak son zamanlarda uzun bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor. 

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 3

Dışarıda iki atkı, iki çift eldiven ve birden fazla şapka takarak dolaşan Yakutsk sakini Anastasia Gruzdeva, "Soğukla savaşamazsın. Ya uyum sağlayıp ona göre giyinirsin ya da acı çekersin. Şehirdeki soğuğu bir süre sonra gerçekten hissetmiyorsunuz. Ya da belki de beyniniz sizi buna hazırlıyor ve size her şeyin normal olduğunu söylüyor” diye konuştu.

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 4

BUZDOLABI VE DONDURUCUYA İHTİYAÇ YOK

Bir markette buzdolabına veya derin dondurucuya ihtiyaç duymadan donmuş balık satan Nurgusun Starostina ise  soğukla ​​baş etmenin özel bir sırrı olmadığını belirterek, “Sadece kalın giyinin. Lahana gibi katmanlar halinde" dedi. 

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 5

Öte yandan, 1 milyondan az kişiye ev sahipliği yapan Yakutsk kışları, Rusya standartlarına göre bile aşırı kabul ediliyor.

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 6

Ancak şehir, geçen Temmuz ayında yakınlardaki orman yangınlarından kaynaklanan sisin bölgeyi yoğun bir dumanla örttüğü zaman dikkatleri üstüne çekti. 

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 7

Bilim insanları, Sibirya arktikinde küresel ısınmanın neden olduğu yangınların artan sıklığı hakkında ciddi endişelerini dile getirdi.

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 8

İşte dünyanın en soğuk kentinde günlük yaşam...

Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 9
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 10
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 11
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 12
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 13
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 14
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 15
Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi - 16

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