Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi

Sibirya’nın Yakutsk kentinde bu hafta sıcaklıklar eksi 50 dereceye düştü.
Moskova'nın 5 kilometre doğusunda, Rusya'nın uzak doğu permafrostu üzerinde yer alan maden şehrinin sakinleri genellikle termometrenin düzenli olarak eksi 40'ın altına düştüğünü görüyor, ancak son zamanlarda uzun bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Dışarıda iki atkı, iki çift eldiven ve birden fazla şapka takarak dolaşan Yakutsk sakini Anastasia Gruzdeva, "Soğukla savaşamazsın. Ya uyum sağlayıp ona göre giyinirsin ya da acı çekersin. Şehirdeki soğuğu bir süre sonra gerçekten hissetmiyorsunuz. Ya da belki de beyniniz sizi buna hazırlıyor ve size her şeyin normal olduğunu söylüyor” diye konuştu.
Bir markette buzdolabına veya derin dondurucuya ihtiyaç duymadan donmuş balık satan Nurgusun Starostina ise soğukla baş etmenin özel bir sırrı olmadığını belirterek, “Sadece kalın giyinin. Lahana gibi katmanlar halinde" dedi.
Öte yandan, 1 milyondan az kişiye ev sahipliği yapan Yakutsk kışları, Rusya standartlarına göre bile aşırı kabul ediliyor.
Ancak şehir, geçen Temmuz ayında yakınlardaki orman yangınlarından kaynaklanan sisin bölgeyi yoğun bir dumanla örttüğü zaman dikkatleri üstüne çekti.
Bilim insanları, Sibirya arktikinde küresel ısınmanın neden olduğu yangınların artan sıklığı hakkında ciddi endişelerini dile getirdi.
İşte dünyanın en soğuk kentinde günlük yaşam...