Dünyanın en soğuk şehrinde termometreler -50 dereceyi gösterdi

Dışarıda iki atkı, iki çift eldiven ve birden fazla şapka takarak dolaşan Yakutsk sakini Anastasia Gruzdeva, "Soğukla savaşamazsın. Ya uyum sağlayıp ona göre giyinirsin ya da acı çekersin. Şehirdeki soğuğu bir süre sonra gerçekten hissetmiyorsunuz. Ya da belki de beyniniz sizi buna hazırlıyor ve size her şeyin normal olduğunu söylüyor” diye konuştu.