Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir
Dünya üzerindeki 7 farklı kıtada birbirinden farklı iklimler ve hayatlar yaşanıyor. Dünyanın en soğuk yerleri listesinde birinci sırada Antarktika yer alıyor. Guinness Dünya Rekorları kitabına göre, Vostok Araştırma Merkezi, dünyanın en soğuk yeri. Vostok, aynı zamanda Dünya'nın manyetosferindeki değişikliklerin gözlemlendiği bir merkez olmanın yanı sıra aktinometri, jeofizik, tıp araştırmaları ve klimatoloji alanlarında da çalışmalar yürütüyor.
Antarktika'da bulunan Vostok Araştırma Merkezi, uluslararası alanda tanınmamakla birlikte Avustralya Antarktika Bölgesi içinde yer alıyor. Rusya tarafından işletilen bu merkez dünyanın en soğuk yerleri arasında yer alıyor.