Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir

Dünya üzerindeki 7 farklı kıtada birbirinden farklı iklimler ve hayatlar yaşanıyor. Dünyanın en soğuk yerleri listesinde birinci sırada Antarktika yer alıyor. Guinness Dünya Rekorları kitabına göre, Vostok Araştırma Merkezi, dünyanın en soğuk yeri. Vostok, aynı zamanda Dünya'nın manyetosferindeki değişikliklerin gözlemlendiği bir merkez olmanın yanı sıra aktinometri, jeofizik, tıp araştırmaları ve klimatoloji alanlarında da çalışmalar yürütüyor.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 1

Antarktika'da bulunan Vostok Araştırma Merkezi, uluslararası alanda tanınmamakla birlikte Avustralya Antarktika Bölgesi içinde yer alıyor. Rusya tarafından işletilen bu merkez dünyanın en soğuk yerleri arasında yer alıyor.

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Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 2

21 Temmuz 1983'te Vostok'ta sıcaklık, kaydedilen en düşük dereceye, -89,2°C'ye düştü. Soğuk Savaş sırasında 1957'de Sovyetler Birliği tarafından kurulan bu istasyon, sıcaklık rekorlarını alt üst eden ünlü Güney Kutbu'nda yer alıyor.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 3

Vostok, aynı zamanda Dünya'nın manyetosferindeki değişikliklerin gözlemlendiği bir merkez olmanın yanı sıra aktinometri, jeofizik, tıp araştırmaları ve klimatoloji alanlarında da çalışmalar yürütüyor.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 4

Burası dünyanın en soğuk yeri olmasının yanı sıra dünyanın en güneşli yeri olarak da bilinir. Aralık ayında 22 saat boyunca güneş almaktadır. yıllık ortalama olarak en düşük sıcaklıkların ölçümlendiği hava istasyonudur.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 5

Araştırma istasyonu 1957 yılında sovyetler birliği tarafından kurulmuş, buzun altında gizlenen devasa bir göl olan vostok gölü'nü keşfetmişlerdir. burada dünyanın kalanı ile bağlantısı olmadan var olan mikrop ve çok hücreli organizma ekosistemi keşfetmişlerdir.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 6

İstasyon, Antarktika buz kalkanı üzerinde 3.488 metre yükseklikte yer alıyor.

Atmosferin kutup bölgelerinde biraz daha ince olması nedeniyle burası 4.200 metre yükseklikteymiş gibi hissettiriyor. Vostok İstasyonu, yıllık ortalama sıcaklığıyla dünyanın en soğuk faal hava durumu istasyonu unvanını taşıyor.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 7

Nisan ile Eylül aylarını kapsayan soğuk sezonda sıcaklıklar ortalama -66°C civarında seyrederken, 'sıcak' sezonda ortalama sıcaklık sadece -44 derece oluyor. Havadaki nemin eksikliği, şiddetli rüzgarlar, yüksekliğe bağlı olarak azalan oksijen seviyeleri ve yaklaşık 120 gün süren kutup gecesi, bu buzlu ortamın sertliğine katkıda bulunuyor.

Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir - 8

Vostok'un aşırı koşullarına alışmak bir haftadan iki aya kadar sürebilir ve yeni gelenler baş ağrısı, boğulma hissi, artan kan basıncı ve burun kanamaları gibi belirtiler yaşayabilir.

Buna rağmen, 2017 itibariyle yaz aylarında Vostok İstasyonu'nda yaklaşık 30 kişi ikamet ediyor, kış sezonunda ise nüfus sadece 15'e düşüyor.

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