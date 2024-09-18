Dünyanın en soğuk yeri! Sadece 30 kişi yaşıyor, kemiklerinizi dondurabilir

Vostok'un aşırı koşullarına alışmak bir haftadan iki aya kadar sürebilir ve yeni gelenler baş ağrısı, boğulma hissi, artan kan basıncı ve burun kanamaları gibi belirtiler yaşayabilir.



Buna rağmen, 2017 itibariyle yaz aylarında Vostok İstasyonu'nda yaklaşık 30 kişi ikamet ediyor, kış sezonunda ise nüfus sadece 15'e düşüyor.