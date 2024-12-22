Dünyanın en tehlikeli 10 yürüyüş rotası: En ufak hata hayatınıza mal olabilir

Macera ve doğa tutkunları için sınırları zorlayan yürüyüş rotaları, her yıl maceraseverleri ağırlamaya devam ediyor. Oldukça tehlikeli olan bu rotalar, en ufak hatada ise bir insanın hayatının sona ermesine neden olabilir. İşte dünyada cesaret gerektiren, manzaralarıyla büyüleyen ancak bir o kadar da tehlikeli yürüyüş parkurları.