Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü, National Geographic ve BC Hastalık Kontrol Merkezi gibi önde gelen kuruluşlara göre, bazı besinlerin yanlış tüketimi ölüme yol açabilir. Bu ölümcül besinler arasında ravent, sannakji ve manyok gibi gıdalar bulunuyor.

Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor - 1

SANNAKJİ

Kore mutfağına özgü bir yemek olan sannakji'de, ahtapot canlı dokunaçlarıyla birlikte tüketilir. Dokunaçlardaki emme yastıkçıklarının, kopmalarına rağmen çalışmaya devam etmesi, insan sağlığı için tehlike arz edebilir. Her yıl yaklaşık altı kişinin, sannakji yerken boğulduğu ve hayatını kaybettiği biliniyor.

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Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor - 2

RAVENT

Ravent, genellikle pastalar ve reçellerde kullanılan bir sebzedir ancak yeşil yaprakları toksiktir. Bu yapraklar, oksalik asit içerir. Oksalit asit; solunum güçlüğü, mide bulantısı, kusma, mide ağrıları, nöbetler ve hatta ölüme bile yol açabilir.

Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor - 3

BALON BALIĞI

Balon balığının bazı türleri, tetrodotoksin adı verilen son derece zehirli bir madde içerir. Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olduğu bilinen tetrodotoksin, tüketen kişiyi sadece 20 dakika içinde öldürebilir. 

Japonya ve Tokyo'da sıklıkla tüketilen balon balığının sadece özel eğitimli şefler tarafından hazırlanması gerekir. Tokyo Gıda Güvenliği Bilgi Merkezi, fugu'nun 2006-2015 yılları arasında en yüksek ölüm oranlarından birine yol açtığını bildirmişti.

Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor - 4

ÖLÜM MELEĞİ MANTARLARI

'Amanita virosa' adıyla da bilinen ölüm meleği mantarları, mantar zehirlenmelerinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur. Bazı toplumlarda, 'sessiz suikastçı' da denen bu mantarın yarısını tüketmek bile ölüme yol açabilir. 6 ila 12 saat içinde ortaya çıkan semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, düşük tansiyon ve ishal gibi belirtiler yer alır. Birkaç gün içinde karaciğer veya böbrek yetmezliği gelişebilir.

İngiltere ve İrlanda'nın çeşitli bölgelerinde yaygın olan ölüm meleği mantarları, genellikle meşe  ağaçlarının altındaki karışık yaprak döken ormanlarda bulunur.

Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor - 5

MANYOK

Manyok, Orta ve Güney Amerika'ya özgü bir kök sebzedir. ''Yuka'' adıyla da bilinen bu besin, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon insanın beslenmesinin temelini oluşturur. Ancak, manyokun kökleri ve yaprakları, siyanür haline dönüşebilen siyanojenik glikozitler adı verilen toksinler içerir.

New York Bilimler Akademisi'nin Annals dergisinde yayımlanan bir rapora göre, manyok zehirlenmesi baş ağrısı ve baş dönmesiyle başlayıp nöbetler, bacak felci ve nihayetinde ölüme kadar ilerleyebilir. Dünya Sağlık Örgütü, manyok zehirlenmesinden her yıl 200'den fazla kişinin öldüğünü ve binlercesinin kalıcı sakatlıklarla karşılaştığını bildiriyor.

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