Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor

BALON BALIĞI

Balon balığının bazı türleri, tetrodotoksin adı verilen son derece zehirli bir madde içerir. Siyanürden bin 200 kat daha zehirli olduğu bilinen tetrodotoksin, tüketen kişiyi sadece 20 dakika içinde öldürebilir.

Japonya ve Tokyo'da sıklıkla tüketilen balon balığının sadece özel eğitimli şefler tarafından hazırlanması gerekir. Tokyo Gıda Güvenliği Bilgi Merkezi, fugu'nun 2006-2015 yılları arasında en yüksek ölüm oranlarından birine yol açtığını bildirmişti.