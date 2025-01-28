Dünyanın en tehlikeli 5 besini: 20 dakika içinde öldürüyor
Dünya Sağlık Örgütü, National Geographic ve BC Hastalık Kontrol Merkezi gibi önde gelen kuruluşlara göre, bazı besinlerin yanlış tüketimi ölüme yol açabilir. Bu ölümcül besinler arasında ravent, sannakji ve manyok gibi gıdalar bulunuyor.
SANNAKJİ
Kore mutfağına özgü bir yemek olan sannakji'de, ahtapot canlı dokunaçlarıyla birlikte tüketilir. Dokunaçlardaki emme yastıkçıklarının, kopmalarına rağmen çalışmaya devam etmesi, insan sağlığı için tehlike arz edebilir. Her yıl yaklaşık altı kişinin, sannakji yerken boğulduğu ve hayatını kaybettiği biliniyor.