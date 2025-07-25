Dünyanın en tehlikeli buzulunda keşif
Bilim insanları, dünyanın “en tehlikeli buzulu” olarak bilinen bölgede, dikkat çekici bir keşfe imza attı.
NASA’nın yayımladığı görüntüye göre, Asya’daki Karakurum Dağları’nda bulunan üç büyük buzul (Lolofond, Teram Shehr ve Siachen) zaman içinde birleşmeye ve kütle kazanmaya başlamış durumda.
Hindistan, Pakistan, Çin ve Afganistan sınırlarının kesiştiği bu bölge, 1984 yılından bu yana Hindistan ve Pakistan arasında süregelen askeri gerilim nedeniyle "dünyanın en tehlikeli buzul bölgesi" olarak anılıyor.