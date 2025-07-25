Dünyanın en tehlikeli buzulunda keşif

Kanadalı jeoloji profesörü Kenneth Hewitt, 2005 yılında yayımladığı bir makalede, yüzyıllar boyunca bölgede biriken toz ve enkaz tabakalarının, buzulların güneş ışınlarından korunarak erimesini engelliyor olabileceğini ileri sürdü. Ancak ABD Colorado’daki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden uzmanlar, Karakurum anomalisinin yalnızca 1990'larda başladığını belirterek, bu teoriye şüpheyle yaklaşıyor. Uzmanlara göre, yüzlerce yıl süren enkaz birikimi bu kadar ani bir değişimi tek başına açıklayamaz.

SIACHEN BUZULU'NUN ÖNEMİ

Siachen Buzulu, Grönland ve Antarktika dışında dünyanın en uzun ikinci buzulu olma özelliğini taşıyor. NASA ölçümlerine göre yaklaşık 76 kilometre uzunluğunda ve 3 buçuk kilometre genişliğinde olan buzul, deniz seviyesinden 5 bin 800 metreye kadar yükseliyor.



