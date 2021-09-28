Dünyanın en tehlikeli kuşu: Tavuktan eski, dinozordan vahşi

Yeni Gine'de yapılan yeni bir araştırma, 18 bin yıl önce yaşayan ilk insanların dünyanın en tehlikeli kuşunun yumurtalarını toplayıp yetiştirdiğini ortaya çıkardı.

Penn State Üniversitesi'nde antropoloji ve Afrika çalışmaları yardımcı doçenti olan çalışmanın başyazarı Kristina Douglass, "Gördüğümüz bu davranış, tavuğun evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine denk geliyor. Ve bu küçük bir kümes hayvanı değil, tek bir darbeyle iç organlarınızı boşaltabilecek devasa uçamayan uçamayan bir kuş" dedi.

Bununla birlikte bilim insanları, bir tepeli deve kuşu agresif olabilse de (Florida'da bir adam 2019'da beslediği tepeli deve kuşu tarafından öldürüldü), yumurtadan çıktıktan sonra gördüğü ilk şeye bağlandığını söyledi. Bu durum ise hayvanın bakımının ve yetişkin boyutuna kadar büyütülmesinin kolay olduğu anlamına geliyor.

Günümüzde tepeli deve kuşları, Yeni Gine'nin en büyük omurgalı hayvanı olarak kabul ediliyor. Tüyleri ve kemikleri, bedensel süslemeler ve tören kıyafetleri yapmak için kullanılan kuşun eti aynı zamanda yeniliyor.

Araştırmacıların bildirdiğine göre şu anda dünyada üç tür tepeli deve kuşu türü bulunuyor. Bu türler Avustralya ve Yeni Gine'nin bazı bölgelerinde yaşıyor. Douglass, ilk insanların büyük olasılıkla yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki en küçük tür olan tepeli deve kuşlarını yetiştirdiğini düşünüyor.

Diğer taraftan, fosilleşmiş yumurta kabuklarının yaşlarının 18 bin ile 6 bin yıl arasında değiştiği belirtildi. İnsanların tavukları ise 9 bin 500 yıl önce yetiştirdiği düşünülüyor.

Öte yandan uzmanlar sonuçları hakemli bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan çalışma kapsamında; emus ve deve kuşları da dahil olmak üzere canlı kuşların yumurta kabuklarını inceledi.

Gelişmekte olan civcivler yumurta kabuğundan kalsiyum aldıkça yumurta kabuklarının içeriği değişiyor. Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleri kullanarak ve yumurtaların içini inceleyerek, kuluçkanın farklı aşamalarında yumurtaların nasıl göründüğüne dair bir model oluşturdu.

Douglass, "Bulduğumuz şey, yumurta kabuklarının büyük bir çoğunluğunun geç aşamalarda hasat edildiğiydi. Bu geç evre yumurta kabukları, iki kaya sığınağında yaşayan insanların, tepeli deve kuşu embriyolarının uzuvları, gagaları, pençeleri ve tüyleri tamamen oluştuğunda yumurtayı hasat ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Ancak, insanların bu yumurtaları yetiştirmek için mi yoksa yemek için topladığı henüz belli değil. Douglass, her ikisini de yapmalarının mümkün olduğunu söyledi.