Dünyanın en tehlikeli ülkeleri 2025 sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralaması, 2025 yılı itibarıyla yeniden güncellendi. ABD merkezli Global Guardian tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda yayımlanan sıralamada, uluslararası veriler, çatışmaların yoğunlaşması, siyasi istikrarsızlık ve sosyal huzur gibi bölgeleri net bir şekilde etkileyen faktörler baz alınıyor. Raporda, ekonomik krizler, iç karışıklıklar ve terör tehditleri gibi faktörlerin risk seviyesini belirlemede önemli rol oynadığı belirtiliyor. Peki, dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 50 ÜLKESİ

Son verilere göre dünya genelinde barış ortamı giderek zayıflıyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde güvenlik sorunlarının derinleştiği, toplumsal gerginliklerin arttığı gözlemleniyor. Listenin zirvesindeki ülkeler ise hem politik istikrarsızlık hem de güvenlik açısında en zorlu koşullara sahip.

İşte Global Guardian tarafından yapılan analizlere göre dünyanın en tehlikeli 50 ülkesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri;

50- NİKARAGUA

49- BENİN

48- ZİMBABVE

47- HİNDİSTAN

46- PAPUA YENİ GİNE

45- GABON

44- LESOTHO

43- BELARUS

42- MOZAMBİK

41- CİBUTİ

40- BANGLADEŞ

39- GÜNEY AFRİKA

38- HONDURAS

37- TOGO

36- KENYA

35- ABD

34- EKVADOR

33- BREZİLYA

32- LİBYA

31- ERİTRE

30- BURUNDİ

29- ÇAD

28- MEKSİKA

27- LÜBNAN

26- KAMERUN

25- ETİYOPYA

24- VENEZUELA

23- KOLOMBİYA

22- HAİTİ

21- İRAN

20- NİJERYA

19- PAKİSTAN

18- TÜRKİYE

Global Guardian tarafından yapılan araştırma sonucuna göre risk raporu orta seviyelerde bulunan Türkiye listenin 18. sırasında yer alıyor. Türkiye'nin risk skoru puanı ise 2 bin 852.

17- FİLİSTİN

16- IRAK

15- KUZEY KORE

14- ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

13- SOMALİ

12- BURKİNA FASO

11- MYANMAR

10- MALİ

9- İSRAİL

8- GÜNEY SUDAN

7- SURİYE

6- AFGANİSTAN

5- YEMEN

4- KONGO

3- SUDAN

2- UKRAYNA

1- RUSYA

TÜM ÜLKELERİN RİSK PUANINA GÖRE SIRALAMASI

