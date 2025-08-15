Dünyanın en tehlikeli ülkeleri 2025 sıralaması: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralaması, 2025 yılı itibarıyla yeniden güncellendi. ABD merkezli Global Guardian tarafından yapılan kapsamlı araştırma sonucunda yayımlanan sıralamada, uluslararası veriler, çatışmaların yoğunlaşması, siyasi istikrarsızlık ve sosyal huzur gibi bölgeleri net bir şekilde etkileyen faktörler baz alınıyor. Raporda, ekonomik krizler, iç karışıklıklar ve terör tehditleri gibi faktörlerin risk seviyesini belirlemede önemli rol oynadığı belirtiliyor. Peki, dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ 50 ÜLKESİ
Son verilere göre dünya genelinde barış ortamı giderek zayıflıyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde güvenlik sorunlarının derinleştiği, toplumsal gerginliklerin arttığı gözlemleniyor. Listenin zirvesindeki ülkeler ise hem politik istikrarsızlık hem de güvenlik açısında en zorlu koşullara sahip.