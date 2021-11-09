Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar

Turizmin her geçen gün geliştiği günümüzde turistlerin ilginç ve adrenalin dolu yerlere merakı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu bağlamda haber sitesi Exploring dünyanın en tehlikeli yerlerini listeledi. İşte yer çekimine meydana okuyan ve ürkütücü güzellikleriyle dikkat çeken dünyanın en tehlikeli yerleri..

Haberler - ntv.com.tr 09.11.2021 - 14:56 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 06:40

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 1

TİANMEN DAĞ YOLU, ÇİN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 2

 BONİFACİO, KORSİKA

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 3

NEHİR EVİ HARABESİ, UTAH, ABD

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 4

  SANT'AGATA DE' GOTİ, İTALYA

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 5

TİGER'S NEST TAPINAĞI, BHUTAN 

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 6

METEORA MANASTIRLARI, YUNANİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 7

KHARDUNG LA GEÇİDİ, HİNDİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 8

SİGİRİYA, SRİ LANKA

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 9

GUOLİANG TÜNEL YOLU, ÇİN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 10

TROLLSTİGEN, NORVEÇ

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 11

POPA DAĞI MANASTIRI, MYANMAR

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 12

 MONTEZUMA KALESİ ULUSAL ANITI, ARİZONA, ABD

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 13

ABANO GEÇİDİ, GÜRCİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 14

CLİFF PALACE, COLORADO, ABD

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 15

ROCAMADOUR, FRANSA

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 16

THİKSEY GOMPA, HİNDİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 17

HAİD AL-JAZİL, YEMEN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 18

SAİNT-CİRQ-LAPOPİE, FRANSA

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 19

KJERAGBOLTEN, NORVEÇ

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 20

CORTE KALESİ, KORSİKA

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 21

ZOJİ LA GEÇİDİ, HİNDİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 22

GÖKYÜZÜ MAĞARALARI, NEPAL

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 23

SHANXİ TAPINAĞI, ÇİN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 24

AL-HAJJARA, YEMEN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 25

 TROSKY KALESİ, ÇEK CUMHURİYETİ

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 26

PERİ ÇAYIRLARI YOLU, PAKİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 27

KATSKHİ SÜTUNU, GÜRCİSTAN

Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar - 28

KIRLANGIÇ YUVASI, UKRAYNA

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