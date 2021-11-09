Dünyanın en tehlikeli yerleri: Yer çekimine meydan okuyorlar
Turizmin her geçen gün geliştiği günümüzde turistlerin ilginç ve adrenalin dolu yerlere merakı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu bağlamda haber sitesi Exploring dünyanın en tehlikeli yerlerini listeledi. İşte yer çekimine meydana okuyan ve ürkütücü güzellikleriyle dikkat çeken dünyanın en tehlikeli yerleri..
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