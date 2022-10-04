Dünyanın en tehlikeli yollarından Karakurum Geçidi: 1000'i aşkın kişiyi öldürdü

TOPRAK KAYMASI VE SEL

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohistan bölgesinden başlayarak iki yönlü kara yolu şeklinde uzanan geçitte, taş ve kayaların yola düşmesi, toprak kayması, sel ve depremler sıkça görülüyor. Bu yönüyle fazlasıyla tehlikeli olan geçidin bazı noktaları "dünyanın en korkutucu yolları" arasında sayılıyor.