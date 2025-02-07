Dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor: Yapımı sırasında 1 işçi öldü

Sarp kayalıkların içine oyulmuş etkileyici bir yapı olarak dikkat çeken Guoliang tüneli, Çin'in Henan eyaletindeki Taihang Dağları'nda bulunuyor. 13 köylü tarafından inşa edilen tehlikeli tünelin yapım aşamasında bir işçinin hayatını kaybettiği biliniyor. Film yapımcılarının da favori lokasyonlarından olan Guoliang tüneli, sıra dışı görüntüsüyle hem hayran bırakıyor hem de ürkütüyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor: Yapımı sırasında 1 işçi öldü - 1

1972 yılında, köyün dış dünyayla bağlantısını sağlamak amacıyla 13 cesur köylü tarafından el işçiliğiyle inşa edilmeye başlanan tünelin yapımı, yaklaşık 5 yıl sürdü.

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Dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor: Yapımı sırasında 1 işçi öldü - 2

1.25 kilometre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde ve 4 metre genişliğinde olan tünelin inşaatı sırasında, köylüler el aletleriyle çalışarak her gün ortalama bir metre ilerleyebildi.

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor: Yapımı sırasında 1 işçi öldü - 3

Guoliang Köyü'nü çevreleyen dağların içine oyulmuş olan bu yol, bölgeyi zamanla turistik bir cazibe merkezi haline getirdi. Tünel, ezber bozan yapısıyla sürücülere ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor: Yapımı sırasında 1 işçi öldü - 4

Film yapımcılarının da uğrak noktalarından olan tünel, özellikle yağmurlu havalarda daha da tehlikeli hale geliyor.

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