Dünyanın en tehlikeli yolu olarak biliniyor: Yapımı sırasında 1 işçi öldü
Sarp kayalıkların içine oyulmuş etkileyici bir yapı olarak dikkat çeken Guoliang tüneli, Çin'in Henan eyaletindeki Taihang Dağları'nda bulunuyor. 13 köylü tarafından inşa edilen tehlikeli tünelin yapım aşamasında bir işçinin hayatını kaybettiği biliniyor. Film yapımcılarının da favori lokasyonlarından olan Guoliang tüneli, sıra dışı görüntüsüyle hem hayran bırakıyor hem de ürkütüyor.
1972 yılında, köyün dış dünyayla bağlantısını sağlamak amacıyla 13 cesur köylü tarafından el işçiliğiyle inşa edilmeye başlanan tünelin yapımı, yaklaşık 5 yıl sürdü.