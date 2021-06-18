Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti

Kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 13.00'de Scarface son nefesini verdi. Araçlardan ve sırtlanlardan rahatsız olmadan huzur içinde öldü. Olay yerindeki ve yanındaki tek araç bizdik, ona her türlü rahatlığı sağladık. İkonik aslanlarımızdan birini daha kaybettik. Anısının sonsuza kadar sürmesi dileğiyle” denildi.

Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isterken Masai kabilesi mensubu biri tarafından vurulmuş, sağ gözündeki yarayı da o şekilde almıştı.