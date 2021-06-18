Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü aslanı Scarface (Yaralı Yüz), Afrika'nın en önemli koruma alanlarından birinde hayatını kaybetti. Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isterken vurulmuş ve ona adını veren sağ gözündeki yarayı almıştı.

ntv.com.tr 18.06.2021 - 13:02 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 13:03

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 1

Kenya'nın Maasai Mara Av Hayvanları Koruma Alanı’ndan yetkililer, sağ gözünün üzerindeki bir yara izinden adını alan 14 yaşındaki aslanın Cuma günü saat 13.00 sıralarında 'huzur içinde' öldüğünü açıkladı.

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 2

Kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 13.00'de Scarface son nefesini verdi. Araçlardan ve sırtlanlardan rahatsız olmadan huzur içinde öldü. Olay yerindeki ve yanındaki tek araç bizdik, ona her türlü rahatlığı sağladık. İkonik aslanlarımızdan birini daha kaybettik. Anısının sonsuza kadar sürmesi dileğiyle” denildi.

Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isterken Masai kabilesi mensubu biri tarafından vurulmuş, sağ gözündeki yarayı da o şekilde almıştı.

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 3

Aslanların esaret altında daha uzun yaşadığı bilinmesine rağmen, vahşi doğada ortalama ömrü 10-15 yıl civarında. Korumacılar, Scarface'in çeşitli yaralanmalara maruz kalmasına rağmen, onun doğal nedenlerden ölene kadar nispeten sağlıklı göründüğünü söyledi.

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 4

AFRİKA'NIN EN MUHTEŞEM EKOSİSTEMLERİNDEN BİRİ

Bununla birlikte Scarface, Afrika'nın en ünlü safari destinasyonlarından biri olan rezervi ziyaret eden turistler arasında belki de en çok aranan aslan oldu. Tanzanya sınırının hemen karşısında yer alan bağlantılı Serengeti Ulusal Parkı ile birlikte Maasai Mara, yaklaşık 100 memeli türüne ve yaklaşık 600 bilinen kuş türüne ev sahipliği yapan Afrika'nın en muhteşem ekosistemlerinden birini oluşturuyor.
Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 5

BÜYÜK GÖÇ HAKKINDA

Bununla birlikte Mesai Mera koruma alanı, aslan, Afrika leoparı, çita ve Afrika çalı fili popülasyonları ile dünyaca ünlü... Doğal yaşam parkı, aynı zamanda siyah beyaz gergedanlara ve “Büyük Göç”e de ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 6

Büyük göç,  antilop, ceylan, zebra ve impala gibi yaklaşık bir buçuk milyon hayvanın, yıl boyunca kurak topraklardan, yiyecek ve su bulabilmek için bol yağış alan topraklara doğru yaptıklar yolculuğa deniliyor. .Tanzanya‘daki Ngorongoro kraterinin Ndutu bölgesinden başlayıp güney Kenya ‘daki Maasai Mara’da son bulan 480 kilometrelik  bu kitlesel göç döngüsü, gezegendeki en büyüleyici doğa olayı ve hayatta kalma mücadelelerinden biri. 

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 7

Maasai Mara rezervinde ve çevresindeki koruma alanlarında yaşayan yaklaşık 850 ile 900 aslanın olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 8

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZÜNÜTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Diğer taraftan, sosyal medya kullanıcıları  ölüm haberinin ortaya çıkmasıyla Scarface için üzüntülerini dile getirdi. World Heritage Species’in, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Efsanevi Scarface’i  bugün Maasai  Mara'daki evinde doğal nedenlerle vefat ettiğini duyurmaktan dolayı üzgünüz” denildi.

Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 9

SCARFACE NASIL ÜNLÜ OLDU?

Scarface, rezervdeki Marsh Pride bölgesinin kontrolünü ele geçiren ve bir BBC belgesel dizisinde yer alan "dört silahşör" olarak adlandırılan bir aslan grubunun parçası olarak ünlenmişti. BBC sunucusu Jonathan Scott, grubu "göçebe, havalı, saldırgan ve testosteron pompalayan göçebeler" olarak tanımlamıştı. Yarası nedeniyle hemen göze çarpan Scarface dışında, diğerlerini birbirlerinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Bu yüzden Scarface, diğerlerinden sıyrılarak dünya çapında ünlendi.
Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 10
Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti - 11

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