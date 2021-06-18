Dünyanın en ünlü aslanı ve özgürlük savaşçısı Scarface hayatını kaybetti

ntv.com.tr 18.06.2021 - 13:02 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 13:03
Kenya'nın Maasai Mara Av Hayvanları Koruma Alanı’ndan yetkililer, sağ gözünün üzerindeki bir yara izinden adını alan 14 yaşındaki aslanın Cuma günü saat 13.00 sıralarında 'huzur içinde' öldüğünü açıkladı.
Kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 13.00'de Scarface son nefesini verdi. Araçlardan ve sırtlanlardan rahatsız olmadan huzur içinde öldü. Olay yerindeki ve yanındaki tek araç bizdik, ona her türlü rahatlığı sağladık. İkonik aslanlarımızdan birini daha kaybettik. Anısının sonsuza kadar sürmesi dileğiyle” denildi.
Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isterken Masai kabilesi mensubu biri tarafından vurulmuş, sağ gözündeki yarayı da o şekilde almıştı.
Aslanların esaret altında daha uzun yaşadığı bilinmesine rağmen, vahşi doğada ortalama ömrü 10-15 yıl civarında. Korumacılar, Scarface'in çeşitli yaralanmalara maruz kalmasına rağmen, onun doğal nedenlerden ölene kadar nispeten sağlıklı göründüğünü söyledi.
Bununla birlikte Mesai Mera koruma alanı, aslan, Afrika leoparı, çita ve Afrika çalı fili popülasyonları ile dünyaca ünlü... Doğal yaşam parkı, aynı zamanda siyah beyaz gergedanlara ve “Büyük Göç”e de ev sahipliği yapıyor.
Büyük göç, antilop, ceylan, zebra ve impala gibi yaklaşık bir buçuk milyon hayvanın, yıl boyunca kurak topraklardan, yiyecek ve su bulabilmek için bol yağış alan topraklara doğru yaptıklar yolculuğa deniliyor. .Tanzanya‘daki Ngorongoro kraterinin Ndutu bölgesinden başlayıp güney Kenya ‘daki Maasai Mara’da son bulan 480 kilometrelik bu kitlesel göç döngüsü, gezegendeki en büyüleyici doğa olayı ve hayatta kalma mücadelelerinden biri.
Maasai Mara rezervinde ve çevresindeki koruma alanlarında yaşayan yaklaşık 850 ile 900 aslanın olduğu tahmin ediliyor.
Diğer taraftan, sosyal medya kullanıcıları ölüm haberinin ortaya çıkmasıyla Scarface için üzüntülerini dile getirdi. World Heritage Species’in, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Efsanevi Scarface’i bugün Maasai Mara'daki evinde doğal nedenlerle vefat ettiğini duyurmaktan dolayı üzgünüz” denildi.