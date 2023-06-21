Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte?

Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Yaşanan olay bir kez daha Titanik faciasını gündeme taşıdı. Peki, dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte?

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte? - 1

RMS Titanic, White Star Line şirketine ait Olympic sınıfı bir transatlantik yolcu gemisiydi. Harland and Wolff (Belfast, Kuzey İrlanda) tersanelerinde üretilmişti. Geminin bulunduğu zamanda, Titanic lüks, zenginlik ve ihtişam konusunda tüm rakiplerinin üzerindeydi. Gemide standart olarak ana güvertede yüzme havuzu, spor salonu, Türk hamamı, hem birinci sınıf hem de ikinci sınıfta kütüphane ve tenis kortu sunulmaktaydı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte? - 2

ÇARPIŞMA

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıktı.

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte? - 3

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömüldü.

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte? - 4

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can verdi. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtardı.

Dünyanın en ünlü batığı Titanik'in enkazı nerede, kaç metre derinlikte? - 5

ENKAZININ BULUNUŞU

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulundu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarıldı.

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