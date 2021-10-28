Dünyanın en ürkütücü havalimanı pistleri

Dünyada birçok kişinin fobisi olmasına karşılık istatistiki verilere göre en güvenli ulaşım sistemi olan havayolu taşımacılığında, mevsim geçişleri ve hava değişimleri dönemlerinde sık sık aksilikler meydana geliyor.

Kimi zaman bir kuşun uçağın motoruna girmesi gibi istisna durumlarla da karşılaşılan havayolu taşımacılığında, aksilikler dev uçakların acil iniş yapmasına neden olabilirken, onlarca ton ağırlığındaki uçakların indikleri pistler de bazen ürkütücü olabiliyor.

İşte dünyadaki en ürkütücü havalimanı pistleri: