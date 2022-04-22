Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 11:51
İsviçre’de, dünyanın en yüksek ahşap binasının inşa edileceği açıklandı.
Rocket&Tigerli adı verilen projenin, biri 100 metre yüksekliğinde kule olmak üzere dört binadan oluşacağı belirtildi.
Projenin, Zürih yakınlarında bulunan Winterthur şehrinde inşa edileceği aktarıldı.
Kuleyi inşa edecek şirketten yapılan açıklamaya göre, kulenin dış cephesi, çevredeki eski binaların kırmızı çatıları ve sarı tuğlalarıyla uyumlu olarak, tozlu yeşil renkli ayrıntılarla birleştirilmiş koyu kırmızı ve sarı pişmiş toprak tuğlalarla kaplanacak.
2026 yılında tamamlanması planlanan kulenin, taşıyıcı ahşap konstrüksiyonlu en yüksek bina olacağı belirtilirken, “ahşabı betonun doğal bir ikamesi olarak inceleyen yenilikçi bir inşaat sistemi” ile inşa edileceği vurgulandı.