Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek

İsviçre’nin Winterthur şehri dünyanın en yüksek ahşap binasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. RocketTigerli adlı projede, biri 100 metre yüksekliğinde kule olmak üzere dört binadan oluşacak.

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 11:51

Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek - 1

’de, dünyanın en yüksek ahşap binasının inşa edileceği açıklandı.

Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek - 2

Rocket&Tigerli adı verilen projenin, biri 100 metre yüksekliğinde kule olmak üzere dört binadan oluşacağı belirtildi.

Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek - 3

Projenin, Zürih yakınlarında bulunan Winterthur şehrinde inşa edileceği aktarıldı.

Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek - 4

Kuleyi inşa edecek şirketten yapılan açıklamaya göre, kulenin dış cephesi, çevredeki eski binaların kırmızı çatıları ve sarı tuğlalarıyla uyumlu olarak, tozlu yeşil renkli ayrıntılarla birleştirilmiş koyu kırmızı ve sarı pişmiş toprak tuğlalarla kaplanacak.

Dünyanın en uzun ahşap kulesi inşa edilecek - 5

2026 yılında tamamlanması planlanan kulenin, taşıyıcı ahşap konstrüksiyonlu en yüksek bina olacağı belirtilirken, “ahşabı betonun doğal bir ikamesi olarak inceleyen yenilikçi bir inşaat sistemi” ile inşa edileceği vurgulandı.

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