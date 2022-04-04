Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi, rekorlarına yenilerini ekledi

Gelgi, sıra dışı fiziksel farklılıklarla dünyaya geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadarının da tanınmasını ve kutlanmasını istedim. Umuyorum bu yaptığım görünür farklılıklara sahip her birey için kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri yönünde bir ilham kaynağı olur. Aslında kendilerini oldukları gibi kabul ettiklerinde dünyanın da onları kabul ettiğini, hatta bu sıra dışı özellikleri sebebiyle onları ödüllendirdiğini göstermiş oluyorumdur. Motivasyon tamamen buydu."