Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok

Oxford Üniversitesi tarafından analiz edilen veriler, en uzun erkek ve kadınların bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu ülkeyi ortaya koydu. Dünyanın en uzun erkeği 2,60 metrelik Sultan Kösen ve en uzun kadın 2,15 metrelik Rümeysa Gelgi Türkiye'de yaşıyor. Ancak Kösen ve Gelgi'nin uzun boylarına rağmen Türkiye, en uzun ortalama boya sahip ülke değil.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 1

Oxford Üniversitesi'nin analiz ettiği veriler, dünyanın en uzun erkek ve kadınlarının hangi ülkelerde bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Rekorlarıyla dikkat çeken Sultan Kösen (2,60 metre) ve Rümeysa Gelgi (2,15 metre) dünyanın en uzun erkeği ve kadını olarak Türkiye'de yaşıyor.


DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 2

Ancak, bu istisnai bireylerin boyları Türkiye'nin genel boy ortalamasını etkilemiyor; ülke, dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeler arasında ilk sıralarda yer almıyor.

Rakamlara göre, 1996 yılında Avrupa ülkesinde doğan erkeklerin ortalama boyu 182,54 cm, yani yaklaşık 6 fit.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 3

Rakamlara göre, 1996 yılında Avrupa ülkesinde doğan erkeklerin ortalama boyu 182,54 cm, yani yaklaşık 6 fit.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 4

ÜLKELERE GÖRE BOY ORANLARI

Hollandalı kadınların boyu ise 168,72 cm yani 5 fit 5 inçtir.

Letonya, 169.80 cm (5 ft 5) ortalama boyla en uzun kadınlara ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Avrupa ülkesinde erkekler 181.42 cm (5 ft 9) boyuyla dördüncü sırada yer alıyor.

Aynı yıl doğan ortalama bir İngiliz erkeğinin boyu 177,49 cm veya yaklaşık 1,78 m ile İngiltere'de oldukça geride kalarak dünya boy sıralamasında 31. sırada yer alıyor.

İngiliz kadınların ortalama boyu 164,40 cm, yani yaklaşık 1,60 boyunda olup, sıralamada 38. sırada yer alıyor.


Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 5

Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'deki erkeklerin boyu yaklaşık 177,13 cm (5 ft 8), kadınların ise 163,54 cm (5 ft 3)'tür.

Ölçeğin diğer ucunda, Güneydoğu Asya'da bulunan Doğu Timor adası, ortalama 159,79 cm (5 ft 2) boyundaki en küçük erkeklere ev sahipliği yapıyor.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da kadınlar, 149,39 cm'lik ortalama boylarıyla dünyanın en küçük kadınları arasında yer alıyor.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 6

Oxford Üniversitesi destekli Our World in Data platformu tarafından paylaşılan boy uzunluğu verileri 195 ülkenin tamamına açık ve milyonlarca katılımcıyı kapsıyor.

Sonuçlar toplam boyların toplamının erkek popülasyonuna bölünmesiyle hesaplandı. Aynı yöntem kadın popülasyonunun ortalama boyunu hesaplamak için kullanıldı.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 7

EN UZUN KADINLAR LETONYA'DA

Araştırmacılar, bireysel boyun büyük ölçüde genetik faktörler tarafından belirlendiğine inanıyor.

En uzun erkeklerin yaşadığı ilk beş ülke arasında Hollanda'yı Belçika (181,70 cm), Estonya (181,59 cm), Letonya (181,42 cm) ve Danimarka (181,39 cm) takip ediyor.

Kadınlarda Letonya (169,80 cm), Hollanda (168,72 cm), Estonya (168,67 cm), Çekya (168,46 cm) ve Sırbistan (167,69 cm) en uzun ilk beş arasında yer alıyor.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 8

YÜZDE 70-80 KALITIMSAL

ABD'li bilim insanları , boy uzunluğumuzun yüzde 70-80'inin kalıtım yoluyla aldığımız genlere bağlı olduğunu , geri kalanının ise aslında çevremiz tarafından belirlendiğini buldu .

Araştırmacılar, 13 binden fazla Latin ve Hispanik kökenli Amerikalının verilerini inceleyerek katılımcıların boyları, sosyoekonomik durumları ve genetik özellikleri gibi ayrıntıları değerlendirdi.

New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden uzmanlar, Chicago'daki Amerikan Kalp Derneği Konferansı'nda bulgularını sunarken, varlıklı bir ailede büyümenin diğer katkıda bulunanlardan daha önemli olabileceğini söyledi.

Ekip, bunun "büyüme için daha iyi beslenme ve toplumsal kaynakların" göstergesi olabileceğini yazdı.

Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok - 9

TEMEL BESİN MADDELERİNDEKİ EKSİKLİĞİN ETKİSİ

Bu arada, Gıda Vakfı'nın yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre, beş yaşındaki çocukların ortalama boyu 2013'ten bu yana düşüş gösteriyor. Gelişmiş ülkeler arasında İngiliz erkek çocukları en kısa, kızlar ise ikinci sırada yer alıyor.

Yardım kuruluşunun raporunda, boydaki bu düşüşün, Birleşik Krallık'ta ortalama bir insanın beslenmesinde kalsiyum, çinko, A vitamini, folat ve demir gibi temel besin maddelerinin tüketimindeki azalmanın ardından geldiği belirtildi.

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