Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok

YÜZDE 70-80 KALITIMSAL

ABD'li bilim insanları , boy uzunluğumuzun yüzde 70-80'inin kalıtım yoluyla aldığımız genlere bağlı olduğunu , geri kalanının ise aslında çevremiz tarafından belirlendiğini buldu .



Araştırmacılar, 13 binden fazla Latin ve Hispanik kökenli Amerikalının verilerini inceleyerek katılımcıların boyları, sosyoekonomik durumları ve genetik özellikleri gibi ayrıntıları değerlendirdi.



New York'taki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden uzmanlar, Chicago'daki Amerikan Kalp Derneği Konferansı'nda bulgularını sunarken, varlıklı bir ailede büyümenin diğer katkıda bulunanlardan daha önemli olabileceğini söyledi.



Ekip, bunun "büyüme için daha iyi beslenme ve toplumsal kaynakların" göstergesi olabileceğini yazdı.