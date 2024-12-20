Dünyanın en uzun insanlarına sahip ülkeleri sıralandı: En uzun kadın ve erkek Türkiye'de ancak listede yok
Oxford Üniversitesi tarafından analiz edilen veriler, en uzun erkek ve kadınların bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu ülkeyi ortaya koydu. Dünyanın en uzun erkeği 2,60 metrelik Sultan Kösen ve en uzun kadın 2,15 metrelik Rümeysa Gelgi Türkiye'de yaşıyor. Ancak Kösen ve Gelgi'nin uzun boylarına rağmen Türkiye, en uzun ortalama boya sahip ülke değil.
Oxford Üniversitesi'nin analiz ettiği veriler, dünyanın en uzun erkek ve kadınlarının hangi ülkelerde bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Rekorlarıyla dikkat çeken Sultan Kösen (2,60 metre) ve Rümeysa Gelgi (2,15 metre) dünyanın en uzun erkeği ve kadını olarak Türkiye'de yaşıyor.