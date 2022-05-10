Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, Danua cinsi Zeus'un dünyanın yaşayan en uzun köpeği olduğunu onayladı. Ayaklarından omuzlarına 104,6 cm uzunluğa sahip iki yaşındaki yavru her gün 12 kase köpek mamasıyla besleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 10.05.2022 - 10:27

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 1

ABD’de yaşayan Danua cinsi bir köpek, Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en uzun köpeği olarak taçlandırıldı. ABD’nin Teksas eyaletindeki Bedford'dan iki yaşındaki Zeus, ayaklarından omuzlarına 104,6 metre boyuyla dünyanın en uzun köpeği oldu.

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 2

Boyu veterineri tarafından ölçülüp onaylandıktan sonra, Zeus resmen rekorun sahibi oldu. Sahibi Brittany Davis, Zeus adında bir Danuaya sahip olmayı her zaman hayal ettiğini ve erkek kardeşi daha sekiz haftalıkken köpeği ona verdiğinde  çok mutlu olduğunu söyledi. 

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 3

"HER ZAMAN İRİ BİR KÖPEKTİ"

Davis, Başlangıçta onun iriliği konusunda endişeli olmasına rağmen, kısa sürede Zeus’a bağlandığını belirterek, "Onu aldığımızdan beri büyük bir köpekti. Bir yavru için bile çok iriydi, kocaman pençeleri vardı” dedi.

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 4

Zeus'un beslenmesini  her gün 12 kase  köpek mamasının yanı sıra ara sıra sahanda yumurta ve çubuk mama oluşturuyor.

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 5

Diğer taraftan, kahverengi ve gri tüylere sahip dev Zeus artık yerel bir ünlü haline geldi. Davis, onunla birlikte sokağa çıktığında  büyük bir ilgi ve ikramlarla karşılaştığını söyledi.

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 6

"ONA BİNEBİLİR MİYİM?"

Davis, "En sık duyduğumuz yorumlar 'Vay be, bu bir at!', 'Ona binebilir miyim?' veya 'Eğeri var mı?' şeklinde “Bütün bu soruların cevabı ise  'hayır'” dedi.

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 7

American Kennel Club'a göre, Danuaların soyu Orta Çağ'daki nav köpeklerinden geliyor. Ayrıca,diğer köpeklerden daha kısa bir ömre sahip olma eğilimindeler.

Geçen yıl, Guinness Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği olarak kutlanan Danua cinsi  Freddy, 8 yaşında öldü. İngiltere, Essex'te yaşayan köpek, ayaktan omuzlarına 103,5 santimetre uzunluğuna sahipti. Arka ayakları üzerinde dururken ise 226 santimetre uzunluğa sahipti.

Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus - 8

GELMİŞ GEÇMİŞ EN UZUN KÖPEĞİN DE ADI ZEUS'TU

Ayrıca, Guinness'e göre, şimdiye kadar kaydedilen en uzun köpek de  aynı zamanda Zeus adında bir Danua idi. 111,8 santimetre boyundaydı.

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