Dünyanın en uzun köpeği ile tanışın: Zeus

Boyu veterineri tarafından ölçülüp onaylandıktan sonra, Zeus resmen rekorun sahibi oldu. Sahibi Brittany Davis, Zeus adında bir Danuaya sahip olmayı her zaman hayal ettiğini ve erkek kardeşi daha sekiz haftalıkken köpeği ona verdiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.