Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Sömestr tatili ve ara tatiller, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun eğitim temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulduğu önemli bir dönem. Tatillerin uzunluğu, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve zihinsel olarak yenilenmelerine olanak sağlıyor ve daha yüksek motivasyonla çalışma imkanı yaratıyor. Ancak bazı ülkeler, okul tatilleri konusunda diğerlerinden bir adım önde.



İşte dünyanın en uzun okul tatili yapan ülkeleri;