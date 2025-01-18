Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu. Bugün Türkiye’de milyonlarca öğrenci, uzun zamandır bekledikleri sömestr tatiline kavuştu. 15 günlük tatil yapacak olan öğrenciler dinlenip adata yenilenerek okula dönecek. Peki, dünyanın farklı ülkelerinde öğrenciler ne kadar tatil yapıyor? İşte, dünyanın en uzun tatil sürelerine sahip ülkeler.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Sömestr tatili ve ara tatiller, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun eğitim temposundan uzaklaşarak dinlenme fırsatı bulduğu önemli bir dönem. Tatillerin uzunluğu, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve zihinsel olarak yenilenmelerine olanak sağlıyor ve daha yüksek motivasyonla çalışma imkanı yaratıyor. Ancak bazı ülkeler, okul tatilleri konusunda diğerlerinden bir adım önde.

İşte dünyanın en uzun okul tatili yapan ülkeleri;

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

9- HİNDİSTAN

Eğitim Süresi: 200 gün

Tatil süreleri bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

8- ALMANYA

Eğitim Süresi: 190-200 gün

6 haftalık yaz tatilinin yanı sıra eyaletlere göre ara tatiller düzenleniyor.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

7- YENİ ZELANDA

Yıl boyunca 8 haftalık tatil.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

6- AVUSTRALYA

Eğitim Süresi: 190 gün

6 haftalık yaz tatilinin yanı sıra 1-2 haftalık ara tatiller mevcut.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

5- JAPONYA

Eğitim Süresi: 240 gün

6 hafta yaz tatili ve 2 hafta kış tatili öğrencileri bekliyor.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

4. SİNGAPUR

Eğitim Süresi: 200 gün

Yaz tatili 6 hafta, ara tatiller ise 1-2 hafta sürüyor.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

3- BİRLEŞİK KRALLIK

Eğitim Süresi: 190 gün

6 hafta yaz tatili, 2 hafta Noel tatili ve 2 hafta bahar tatili var.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

2- İSVEÇ

Eğitim Süresi: 190 gün

10 hafta yaz tatili ve 2 hafta ara tatillerle dikkat çekiyor.

Dünyanın en uzun okul tatilleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

1- TÜRKİYE

Eğitim Süresi: 180 gün

11 hafta yaz tatili, 2 hafta yarıyıl tatili ve 2 hafta ara tatillerle toplamda 15 haftalık tatil süresi sunuyor.

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