Dünyanın en uzun ömürlü insanları burada yaşıyor: Stres nedir bilmiyorlar, herkesin geliri yüksek
Stres, yoğun çalışma saatleri, kötü beslenme ve genetik faktörler başta olmak üzere pek çok etken, yaşam süresini kısaltabiliyor. Ancak gelir düzeyi ve stres yönetimi yüksek ülkelerde, bu durum tam tersi şekilde ilerleyebiliyor. Akdeniz tarzı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarının da yaşam süresi üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor. İşte yaşam süresi en uzun 5 ülke:
MONAKO
Monako, yaşam beklentisinin en yüksek olduğu bölge olarak öne çıkar. Ortalama yaşam süresi 89 yıl civarındadır. Monako, yüksek gelir düzeyi ve dünya çapında tanınan sağlık hizmetleriyle de adından söz ettiren bir prensliktir. Modern hastaneler ve iyi donanımlı sağlık altyapısı, yaşlıların daha uzun yaşamasına olanak sağlar.
Monako'da genel olarak maddi geliri yüksek bireyler yaşar. Bu nedenle Monako halkı için sağlıklı beslenme ve stres yönetimi oldukça önemlidir.