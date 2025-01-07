Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu

Muz, potasyum açısından çok zengindir. Potasyum, kalp sağlığı için kritik bir mineraldir çünkü kalp kasının düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kan basıncını düzenler. Yapılan araştırmalara göre, yeterli potasyum alımı hipertansiyon riskini düşürebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir.

Muz, düşük glisemik indekse sahip bir meyve olarak, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeden enerji sağlar. Muzdaki lif, şekerin vücutta daha yavaş emilmesini sağlayarak kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini engeller.