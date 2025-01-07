Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu

Düzenli fiziksel aktivite, stres yönetimi ve genetik faktörler, yaşam süresi üzerinde oldukça etkilidir. Uzmanlar, dengeli beslenmenin de, genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu ve çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde 116 yaşında hayatını kaybeden Tomiko Itooka, dünyanın en uzun yaşayan insanları arasında yer alıyordu. Son anına kadar yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüren Tomiko Itooka'nın beslenme listesindeki iki favori besin ortaya çıktı.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 1

Guinness Dünya Rekorları listesine göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon kadın Tomiko Itooka, 4 Ocak'ta 116 yaşındayken yaşamını yitirdi.

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Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 2

3 bin 67 metrelik Ontake Dağı'na iki kez tırmanan Tomiko Itooka, en sık tükettiği iki besinin muz ve yoğurt olduğunu söylemişti.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 3

MUZUN FAYDALARI

Muz, karbonhidratlar açısından zengin bir kaynaktır. Özellikle glikoz, fruktoz ve sakkaroz gibi şekerler içerir. Bu nedenle hızlı enerji sağlar. Yapılan bir çalışmada, sporcuların egzersiz sırasında muz tüketmesinin enerji seviyelerini artırdığı ve kas yorgunluğunu azalttığı belirtilmiştir.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 4

Muz, potasyum açısından çok zengindir. Potasyum, kalp sağlığı için kritik bir mineraldir çünkü kalp kasının düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kan basıncını düzenler. Yapılan araştırmalara göre, yeterli potasyum alımı hipertansiyon riskini düşürebilir ve kalp krizi riskini azaltabilir.

Muz, düşük glisemik indekse sahip bir meyve olarak, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmeden enerji sağlar. Muzdaki lif, şekerin vücutta daha yavaş emilmesini sağlayarak kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini engeller. 

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 5

Muzda bulunan fenolik bileşikler ve vitamin C, antioksidan özelliklere sahiptir. Bu bileşikler, serbest radikallerle savaşarak hücrelere zarar veren oksidatif stresi azaltabilir. Bazı araştırmalar, muzun anti-inflamatuar etkileri olduğunu ve vücuttaki iltihaplanmayı azalttığını ortaya koymuştur.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 6

Muz, B6 vitamini açısından zengindir ve bu vitamin beyin fonksiyonları üzerinde önemli bir rol oynar. B6 vitamini, nörotransmitterlerin üretimi ve beyin sağlığını koruma açısından önemlidir. Uzmanlar, B6 vitamini alımının depresyon ve anksiyete gibi durumları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 7

Muzdaki potasyum ve magnezyum mineralleri, kas fonksiyonları için önemlidir. Bu minerallerin yeterli alımı, egzersiz sonrası kas krampı riskini azaltabilir. Özellikle, sporcuların egzersiz sonrası muz tüketmesinin kas kramplarını engellemeye yardımcı olduğu bilinir.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 8

YOĞURDUN FAYDALARI

Yoğurt, içerdiği probiyotik bakteriler sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bu probiyotikler (özellikle Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri) bağırsak florasının dengesini korur, sindirim sorunlarını (kabızlık, şişkinlik, gaz) hafifletir ve bağırsak hareketlerini düzenler. 

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 9

Yoğurt, kalsiyum açısından zengin bir kaynaktır ve kalsiyum kemiklerin güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Yoğurtta bulunan D vitamini, kalsiyumun emilimini artırarak kemik sağlığını destekler. Yapılan çalışmalarda düzenli yoğurt tüketiminin osteoporoz riskini azalttığı bulunmuştur.

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 10

Yoğurt, kalp sağlığına faydalı olabilecek probiyotikler ve diğer besin maddeleri içerir. Özellikle, yoğurtta bulunan probiyotiklerin kan basıncını düşürme, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini iyileştirme ve genel kardiyovasküler sağlığı iyileştirme üzerine etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu - 11

Yoğurt, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek protein içeriği sayesinde tokluk hissini artırabilir ve böylece aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Yoğurt, metabolizmayı hızlandırmaya ve vücut yağ oranını düşürmeye katkı sağlar. Yapılan bazı çalışmalar, yoğurt tüketiminin kilo kaybı ve yağ oranı üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini bulmuştur.

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