Dünyanın en uzun yaşayan insanıydı: Sağlığını bu 2 besine borçluymuş, kaşık kaşık yiyordu
Düzenli fiziksel aktivite, stres yönetimi ve genetik faktörler, yaşam süresi üzerinde oldukça etkilidir. Uzmanlar, dengeli beslenmenin de, genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu ve çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azalttığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde 116 yaşında hayatını kaybeden Tomiko Itooka, dünyanın en uzun yaşayan insanları arasında yer alıyordu. Son anına kadar yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüren Tomiko Itooka'nın beslenme listesindeki iki favori besin ortaya çıktı.
Guinness Dünya Rekorları listesine göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon kadın Tomiko Itooka, 4 Ocak'ta 116 yaşındayken yaşamını yitirdi.