Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının 5 alışkanlığı: Uzun ömrün ortak sırrı

Japonya'da "Ikigai", Kosta Rika’da "Plan de Vida" olarak adlandırılan bu kavram, bireylerin her sabah uyanmak için bir nedenleri olmasını ifade ediyor. Bir amaç sahibi olmak, hem zihinsel sağlığı hem de yaşam motivasyonunu artırıyor.



Uzman önerisi: Hayatınıza anlam katan şeyleri keşfedin. Sizi heyecanlandıran, uğruna emek harcamak istediğiniz bir uğraş bulun. Bu ister aile, ister hobi, ister gönüllülük olabilir; önemli olan bir "neden"e sahip olmak.



Uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı, pahalı diyetler ya da mucizevi ilaçlarda değil; hareketli bir yaşam, güçlü bağlar, dengeli beslenme ve stresle baş etme becerisinde yatıyor. Mavi Bölgeler’in ilham veren yaşam tarzı, herkes için uygulanabilir ipuçları sunuyor.