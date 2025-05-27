Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının 5 alışkanlığı: Uzun ömrün ortak sırrı
Dünyanın dört bir yanında 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin yaşam sırları, bilim insanları ve toplumların ilgisini çekmeye devam ediyor. Japonya’dan Yunanistan’a, İtalya’dan Kosta Rika’ya kadar uzanan ve "Mavi Bölgeler" olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan bu kişilerin ortak 5 alışkanlığı, uzun ömürlü bir hayatın ipuçlarını veriyor.
Düğünlerde dans eden, bahçesinde domates yetiştiren ve 30’lu yaşlarındaki gibi espri yapmaya devam eden bu insanlar sadece genetik şansa mı sahip? Uzmanlara göre cevap net: Hayır. Bu kişiler günlük yaşamlarında benimsedikleri bazı basit ama etkili alışkanlıklarla uzun ömrü mümkün kılıyor.