Dünyanın en uzun yaşayan köpeği ile tanışın: Zeus

Haberler - ntv.com.tr 10.05.2022 - 10:23
Boyu veterineri tarafından ölçülüp onaylandıktan sonra, Zeus resmen rekorun sahibi oldu. Sahibi Brittany Davis, Zeus adında bir Danuaya sahip olmayı her zaman hayal ettiğini ve erkek kardeşi daha sekiz haftalıkken köpeği ona verdiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.
Davis, Başlangıçta onun iriliği konusunda endişeli olmasına rağmen, kısa sürede Zeus’a bağlandığını belirterek, "Onu aldığımızdan beri büyük bir köpekti. Bir yavru için bile çok iriydi, kocaman pençeleri vardı” dedi.
Zeus'un beslenmesini her gün 12 kase köpek mamasının yanı sıra ara sıra sahanda yumurta ve çubuk mama oluşturuyor.
Diğer taraftan, kahverengi ve gri tüylere sahip dev Zeus artık yerel bir ünlü haline geldi. Davis, onunla birlikte sokağa çıktığında büyük bir ilgi ve ikramlarla karşılaştığını söyledi.
Davis, "En sık duyduğumuz yorumlar 'Vay be, bu bir at!', 'Ona binebilir miyim?' veya 'Eğeri var mı?' şeklinde “Bütün bu soruların cevabı ise 'hayır'” dedi.
American Kennel Club'a göre, Danuaların soyu Orta Çağ'daki nav köpeklerinden geliyor. Ayrıca,diğer köpeklerden daha kısa bir ömre sahip olma eğilimindeler.
Geçen yıl, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği olarak kutlanan Danua cinsi Freddy, 8 yaşında öldü. İngiltere, Essex'te yaşayan köpek, ayaktan omuzlarına 103,5 santimetre uzunluğuna sahipti. Arka ayakları üzerinde dururken ise 226 santimetre uzunluğa sahipti.
Ayrıca, Guinness'e göre, şimdiye kadar kaydedilen en uzun köpek de aynı zamanda Zeus adında bir Danua idi. 111,8 santimetre boyundaydı.