Dünyanın en vatansever 50 ülkesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN VATANSEVER 50 ÜLKESİ

Geçtiğimiz yıllarda Gallup International tarafından 64 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusu yöneltilmiştir.



Dünyanın en vatansever 50 ülkesi, vatanseverlik düzeylerinin belli olmasının ardından tek tek sıralandı. Listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.



İşte dünyanın en vatansever 50 ülkesi;