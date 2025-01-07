Dünyanın en vatansever 50 ülkesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en vatansever ülkeleri listesi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Gallup International isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, en vatansever ülkeleri listesi belli oldu. Firma tarafından yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, vatandaşların kendi ülkeleri için ne kadar savaşmak istedikleri en önemli esas olarak ela alındı. Türkiye ise dünyada birçok ülkeyi vatanseverlikte geçerek Avrupa'da neredeyse zirvede yer aldı. İşte dünyanın en vatansever 50 ülkesi.
DÜNYANIN EN VATANSEVER 50 ÜLKESİ
Geçtiğimiz yıllarda Gallup International tarafından 64 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusu yöneltilmiştir.
Dünyanın en vatansever 50 ülkesi, vatanseverlik düzeylerinin belli olmasının ardından tek tek sıralandı. Listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
İşte dünyanın en vatansever 50 ülkesi;