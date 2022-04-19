Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı

ABD’nin kuzeydoğusunda yer alan Wohoa Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en yalnız evi olarak adlandırılan ev satışa çıktı. Komşusu ve banyosu bulunmayan ‘yalnız ev’ için istenen bedel ise 339 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL).

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 14:17

Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydoğusunda bulunan New England bölgesindeki Maine eyaletindeki “dünyanın en yalnız evi” satışa çıkarıldı.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 2

Wohoa Körfezi'nde bulunan mülk, körfezin ve çevresindeki Atlantik Okyanusu'nun kesintisiz 360 derecelik manzarasını sunarken, tek odası bulunan ev için istenen bedel ise 339 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL).

Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 3

İlana çıkarılan evde banyo bulunmazken ev, “her şeyden gerçekten uzaklaşmak ve doğanın içine dalmak isteyen biri için ideal” ifadeleriyle tanımlandı.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 4

Evin herhangi bir komşusu bulunmazken, ilanda “Duck Ledges Adası tamamıyla sunuluyor. Dünyada hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer yok” denildi.

Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 5

DÜNYANIN EN YALNIZ EVİNDEN KARELER...

Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 6
Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 7
Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 8
Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 9
Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı - 10

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