Dünyanın en yalnız evi satışa çıktı

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 14:17
Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydoğusunda bulunan New England bölgesindeki Maine eyaletindeki “dünyanın en yalnız evi” satışa çıkarıldı.
Wohoa Körfezi'nde bulunan mülk, körfezin ve çevresindeki Atlantik Okyanusu'nun kesintisiz 360 derecelik manzarasını sunarken, tek odası bulunan ev için istenen bedel ise 339 bin dolar (yaklaşık 5 milyon TL).
İlana çıkarılan evde banyo bulunmazken ev, “her şeyden gerçekten uzaklaşmak ve doğanın içine dalmak isteyen biri için ideal” ifadeleriyle tanımlandı.
Evin herhangi bir komşusu bulunmazken, ilanda “Duck Ledges Adası tamamıyla sunuluyor. Dünyada hafta sonunu geçirmek için daha iyi bir yer yok” denildi.