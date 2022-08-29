Dünyanın en yalnız insanı öldü: Halkının soykırımı tamamlandı

HALKININ SOYKIRIMI TAMAMLANDI

Bölge topraklarının korunması amacıyla kurulan Survival adlı derneğin Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Fiona Watson, "Hiçbir yabancı, bu adamın adı ve kabilesi hakkında pek bir şey bilmiyordu. Ancak, onun ölümüyle halkının soykırımı tamamlanmış oldu. Çünkü bu gerçekten bir soykırımdı. Toprağa ve servete aç sığır yetiştiricileri tarafından bütün bir halk kasıtlı olarak yok edildi” dedi.

Fotoğraf: Corumbiara filminden bir sahne, Vincent Carrell