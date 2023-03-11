'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti

Niagara Şelalesi yakınındaki bir su parkında tutulan 6 metrelik dişi "katil balinanın" sağlığının kötüleştiği ve kurtarılamadığı açıklandı.
İzlanda açıklarında 1979 yılında 3 yaşındayken yakalanan Kiska, o tarihten beri esaret altındaydı.
Beş yavrusu da ölen Kiska, Kanada'da esaret altında tutulan son katil balina olarak kayıtlara geçti.
47 yıllık ömrünü 44 yılını, küçük bir havuzda geçiren Kiska,, "Dünyanın En Yalnız Orka'sı" olarak adlandırılıyordu.
Katil balinalar olarak da adlandırılan orkalar okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi.. .
Bununla birlikte orkalar, yayılım genişliği olarak dünyada en yaygın ikinci memeli (insanlardan sonra) ünvanına sahip ve tüm okyanuslarda bulunuyor.
Çok yönlü bir yırtıcı olan orkalar balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpek balıkları ile besleniyor. Bu şekilde deniz besin zincirinin en üst noktasında olan orkalar, yrıca diğer balinalara özellikle gri balinalara da saldıyor.