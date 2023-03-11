'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti

Hayvan hakları savunucularının, "dünyanın en yalnız orka'sı" olarak adlandırdığı katil balina "Kiska" 47 yaşında öldü. 1976 yılında Atlas Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularında doğan Kiska, esarete alınmasının ardından hayatının 44 yılını Kanada'daki küçük bir havuzda geçirdi.

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 1

Niagara Şelalesi yakınındaki bir su parkında tutulan 6 metrelik dişi "katil balinanın" sağlığının kötüleştiği ve kurtarılamadığı açıklandı.

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 2

İzlanda açıklarında 1979 yılında 3 yaşındayken yakalanan Kiska, o tarihten beri esaret altındaydı.

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 3

Beş yavrusu da ölen Kiska, Kanada'da esaret altında tutulan son katil balina olarak kayıtlara geçti.

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 4

DÜNYANIN EN YALNIZ ORKASI

47 yıllık ömrünü 44 yılını, küçük bir havuzda geçiren Kiska,, "Dünyanın En Yalnız Orka'sı" olarak adlandırılıyordu.

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 5

ORKALAR HAKKINDA

Katil balinalar olarak da adlandırılan orkalar  okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi.. .

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 6

Bununla birlikte orkalar, yayılım genişliği olarak dünyada en yaygın ikinci memeli (insanlardan sonra) ünvanına sahip ve tüm okyanuslarda bulunuyor. 

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 7

Çok yönlü bir yırtıcı olan orkalar balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpek balıkları ile besleniyor. Bu şekilde deniz besin zincirinin en üst noktasında olan orkalar, yrıca diğer balinalara özellikle gri balinalara da saldıyor. 

'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 8
'Dünyanın en yalnızı' idi: Katil Balina Kiska hayatını kaybetti - 9

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