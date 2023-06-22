Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri

The Economist dergisi, 2023 yılının en yaşanabilir şehirlerini belirledi. Avusturya'nın başkenti Viyana, listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Listedeki şehirlerin tamamında yaşanabilirlik kriterleri salgın öncesine dönüş sağladı.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 1

The Economist'in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini belirledi.

Liste belirlenirken 173 şehrin verilerine bakıldı. Sıralamalar, şehirlerin istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı imkanlarının puanlanmasıyla elde edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 2

Sağlık hizmetleri de dünya çapında gelişme gösterirken savaşların etkisiyle pek çok ülkede istikrar puanlarında düşüş yaşandı.
Listedeki şehirlerin tamamında yaşanabilirlik kriterleri Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere döndü.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 3

Listedeki ülkelerin, geçen yıl yüzde 73,2 olan yaşanabilirlik oranının bu sene 76,2'ye yükselmesi, dünya genelinde yaşam standartlarının iyileştiğinin habercisi olarak yorumlandı.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 4

Viyana (Avusturya)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 5

Kopenhag (Danimarka)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 6

Melbourne (Avustralya

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 7

Sidney (Avustralya)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 8

Vancouver (Kanada)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 9

Zürih (İsviçre)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 10

Calgary (Kanada)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 11

Cenevre (İsviçre)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 12

Toronto (Kanada)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 13

Osaka (Japonya)

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 14

KİEV

Batı Avrupa şehirlerinin sıralamalarında iç karışıklıklar ve işçi grevleri nedeniyle Asya pazarındaki ekonomik yarışta geride kaldıkları için düşüş gözlendi. 2022 listesinde yer almayan Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle bu sene 165'inci sırayla listenin sonunda yer aldı. Savaşla 2022'de 96'ncı sıraya gerileyen Moskova ise yerini korudu.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri - 15

ŞAM

Listenin altındaki yaşanabilirliği en düşük 10 şehirde salgın sonrası gelişme gözlenirken listenin en altındaki Suriye'nin başkenti Şam'da gelişme saptanmadı.

Yaşanabilirlik endeksi, uluslararası şirketlerin yurt dışına atadıkları çalışanlarını ücretlendirirken başvurabilecekleri bir veri tabanı oluşturma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştı.

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