Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri
The Economist dergisi, 2023 yılının en yaşanabilir şehirlerini belirledi. Avusturya'nın başkenti Viyana, listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Listedeki şehirlerin tamamında yaşanabilirlik kriterleri salgın öncesine dönüş sağladı.
The Economist'in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini belirledi.
Liste belirlenirken 173 şehrin verilerine bakıldı. Sıralamalar, şehirlerin istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı imkanlarının puanlanmasıyla elde edildi.