Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri

The Economist'in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini belirledi.



Liste belirlenirken 173 şehrin verilerine bakıldı. Sıralamalar, şehirlerin istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı imkanlarının puanlanmasıyla elde edildi.