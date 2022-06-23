Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı

"Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporu yayımlandı. The Economist dergisinin raporunda 172 şehir 30 kriter baz alınarak değerlendirildi. Geçen yıl ilk sırada olan Auckland, Covid kısıtlamaları nedeniyle bu yıl 34'üncü sıraya düştü. Zirvenin yeni sahibi ise yeniden Viyana oldu.

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 11:01

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 1

The Economist "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" raporunu yayımlandı. Avusturya’nın başkenti Viyana, corona virüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya düşen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı kaptı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 2

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 3

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan  Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri...

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 4

10. OSAKA, JAPONYA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 5

9. AMSTERDAM, HOLLANDA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 6

8. TORONTO, KANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 7

7. ALMANYA, FRANKFURT

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 8

6. CENEVRE, İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 9

5. VANCOUVER, KANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 10

4. CALGARY, CANADA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 11

3. ZÜRİH, İSVİÇRE

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 12

2. KOPENHAG, DANİMARKA

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı - 13

1. VİYANA, AVUSTURYA

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