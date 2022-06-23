Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı

Raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" denildi.

Ayrıca kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" ifadeleri kullanıldı.