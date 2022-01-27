Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah

Taze incir yemeyi seven, karın ağrısı çeken ve dünyanın yaşayan en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanılan Metuşelah tüm dünyanın ilgisini çekiyor. 90 yaşındaki balık, 1938 yılından beri ABD'de yaşıyor.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 27.01.2022 - 17:24 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 08:18

Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah - 1

İSMİNİ HZ. NUH'UN DEDESİNDEN ALIYOR

Bilim insanları, 90 yaşındaki Metuşelah’ın dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğuna inanıyor.  

İsmini Hz. Nuh'un 969 yıl yaşadığı söylenen dedesi Metuşelah'tan alıyor.

Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah - 2

Bununla birlikte, Avustralya akciğer balığı olan Metuşelah, ABD’de yer alan San Fransico Müzesi’nde yaşıyor.

Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah - 3

Yetkililer, balığın Avustralya'dan ABD’ye 1938 yılında getirildiğini söyledi. Bu dönemde Metuşelah’ın  5 veya 6 yaşında olduğu düşünülüyordu. Dolasıyla şimdi 90 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah - 4

Müzenin yöneticilerinden Charles Delbeek, "Gerçekten çok eski, antik balıklar. Solungaçlarının yanı sıra akciğerleri de var. Bu sebeple balıklar ve sürüngenler arasında bir tür oldukları düşünülüyor” diye konuştu.

Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah - 5

AVUSTRALYA'YA YÜZGECİNDEN BİR PARÇA GÖNDERİLECEK

Diğer taraftan Metuşelah’ın uzunluğu 1,22 metreyi buluyor.18 kilo ağırlığındaki balık, en çok taze incir yemeyi seviyor. Ayrıca, bakıcıları onun dişi olduğunu tahmin ediyor. Cinsiyetinin ve yaşının tam olarak  belirlenebilmesi için yüzgecinden bir parçanın Avustralya'ya gönderilmesi planlanıyor.

Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah - 6

Öte yandan, Metuşelah hayatını kaybederse, yerine Avustralya'dan yenisi getirtilemeyecek. Çünkü, Avustralya, nesli tükenme tehdidinde  olan akciğer balıklarının ülke dışına çıkarılmasını yasakladı.

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