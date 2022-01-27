Dünyanın en yaşlı akvaryum balığı belirlendi: Metuşelah

AVUSTRALYA'YA YÜZGECİNDEN BİR PARÇA GÖNDERİLECEK

Diğer taraftan Metuşelah’ın uzunluğu 1,22 metreyi buluyor.18 kilo ağırlığındaki balık, en çok taze incir yemeyi seviyor. Ayrıca, bakıcıları onun dişi olduğunu tahmin ediyor. Cinsiyetinin ve yaşının tam olarak belirlenebilmesi için yüzgecinden bir parçanın Avustralya'ya gönderilmesi planlanıyor.