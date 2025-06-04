Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu

4. MİZAH VE HAREKET, GENÇLİĞİN SIRRI

80’li yaşlarında kayak yaparken boynunu kırdı, 100. doğum günü partisinde COVID'e yakalandı ama ikisinden de gülümseyerek çıktı. Mizah anlayışı yerli yerinde, hâlâ kar ayakkabısıyla yürüyüşe çıkıyor, evindeki spor salonunda egzersiz yapıyor. Ona göre mutluluk da bir kas gibi; her gün çalıştırmak gerek.



“Yaşamak, öleceğini bilmektir... ve ben de öyle yaşıyorum”



Dr. Tucker, yaşlanmayı değil, yaşamayı önemsiyor. Hayata dair sade ama etkili gözlemleri, yalnızca sağlık profesyonellerine değil, hepimize ilham veriyor. Onun hikâyesi, insanın ruhu diri tuttuğu sürece bedenin de pes etmeyeceğini gösteriyor.