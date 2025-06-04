Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu

Uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı en merak edilen konulardan biri. Dünyanın en yaşlı doktoru olarak bilinen 102 yaşındaki Dr. Howard Tucker'ın uzun ömrünün 4 sırrı var. İşte 102 yaşındaki doktorun hayata meydan okumasının sırrı.

Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu - 1

Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en yaşlı aktif doktoru olan 102 yaşındaki Dr. Howard Tucker, yalnızca yaşını değil, yaşam enerjisini de meydan okurcasına taşıyor. Bugün hâlâ tıp öğrencilerine ders veriyor, yeni teknolojileri öğrenmekten geri durmuyor ve hayat karşısındaki merakını asla kaybetmiyor. Onu özel kılan şey, yalnızca doğum günü pastasındaki mumlar değil; yaşamı boyunca biriktirdiği ve sade bir bilgelikle paylaştığı hayat dersleri.


DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu - 2

1. “EMELİLİK UZUN ÖMRÜN DÜŞMANIDIR”

Dr. Tucker, emekli olmayı hiç düşünmemiş. Ona göre insanı hayatta tutan şey maaş çeki değil, sabah uyanmak için bir neden. "Emeklilik, uzun ömürlülüğün düşmanıdır" diyen Dr. Tucker, yaşamın anlamını üretmekte ve katkı sağlamakta buluyor.

Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu - 3

Bilim de onu destekliyor: Health Psychology dergisinde yayımlanan 2016 tarihli bir araştırma, yaşamda güçlü bir amaç duygusu olan bireylerin daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor.


Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu - 4

2. ÖĞRENMEYİ ASLA BIRAKMA

Dr. Tucker 90 yaşından sonra bile yeni teknolojilere ayak uyduruyor, hatta torununun yardımıyla TikTok kullanıyor. Yeni şeyler öğrenmenin zorlaştığını kabul ediyor ama vazgeçmiyor. "Bu dünyada kalmak istiyorsam, bunu yapacağım" diyor ve merakı sayesinde zihnini zinde tutuyor. Ona göre değişimden korkmak yerine merakı beslemek gerekiyor.


Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu - 5

3. NAZİK OLMAK EN İYİ İLAÇ

Uzun ömrünün sırrı ne egzotik takviyeler ne de katı diyetler. Dr. Tucker’ın reçetesi çok daha sade: "Nazik olun. Mutlu olun. Sigara içmeyin. Nefret etmeyin." Aşk dolu evliliği, çocukları ve torunlarıyla kurduğu bağlar onun için gerçek sağlık kaynakları. “İşte ve evde mutluluk her şeydir,” diyor ve duygusal sağlığın fiziksel sağlıktan ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor.


Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu - 6

4. MİZAH VE HAREKET, GENÇLİĞİN SIRRI

80’li yaşlarında kayak yaparken boynunu kırdı, 100. doğum günü partisinde COVID'e yakalandı ama ikisinden de gülümseyerek çıktı. Mizah anlayışı yerli yerinde, hâlâ kar ayakkabısıyla yürüyüşe çıkıyor, evindeki spor salonunda egzersiz yapıyor. Ona göre mutluluk da bir kas gibi; her gün çalıştırmak gerek.

“Yaşamak, öleceğini bilmektir... ve ben de öyle yaşıyorum”

Dr. Tucker, yaşlanmayı değil, yaşamayı önemsiyor. Hayata dair sade ama etkili gözlemleri, yalnızca sağlık profesyonellerine değil, hepimize ilham veriyor. Onun hikâyesi, insanın ruhu diri tuttuğu sürece bedenin de pes etmeyeceğini gösteriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER