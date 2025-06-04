Dünyanın en yaşlı doktorunun 4 sırrı: 102 yaşında uzun yaşamını buna borçlu
Uzun ve sağlıklı bir ömrün sırrı en merak edilen konulardan biri. Dünyanın en yaşlı doktoru olarak bilinen 102 yaşındaki Dr. Howard Tucker'ın uzun ömrünün 4 sırrı var. İşte 102 yaşındaki doktorun hayata meydan okumasının sırrı.
Guinness Dünya Rekorları’na göre dünyanın en yaşlı aktif doktoru olan 102 yaşındaki Dr. Howard Tucker, yalnızca yaşını değil, yaşam enerjisini de meydan okurcasına taşıyor. Bugün hâlâ tıp öğrencilerine ders veriyor, yeni teknolojileri öğrenmekten geri durmuyor ve hayat karşısındaki merakını asla kaybetmiyor. Onu özel kılan şey, yalnızca doğum günü pastasındaki mumlar değil; yaşamı boyunca biriktirdiği ve sade bir bilgelikle paylaştığı hayat dersleri.