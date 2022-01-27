Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor

Dünyanın en yaşlı erkek gorili olan ve ABD'de yaşayan Ozzie'nin 61 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Nesli tükenme tehlikesinde olan ova gorilinin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 27.01.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 11:20

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 1

ABD’de yer alan Atlanta Hayvanat Bahçesi’nin yetkilileri, Ozzie adlı dünyanın en yaşlı erkek gorilinin ölü bulunduğunu duyurdu.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 2

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan duyuruda,  61 yaşındaki Ozzie'nin geçen hafta iştahsızlık belirtileri göstermeye başlamasına rağmen, gorilin ölümünün nedeninin henüz bilinmediğini açıklandı. Veterinerler,  Ozzie'de yüz şişmesi, halsizlik ve yiyip içememe gibi semptomlar görüldüğünü söyledi.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 3

Bununla birlikte bir ova gorili olan Ozzie, dünyanın en yaşlı erkek gorili ve dünyanın en yaşlı üçüncü goriliydi.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 4

Hayvanat bahçesinin CEO'su Raymond Kind konuyla ilgli yaptığı açıklamada,  “Bu, Atlanta Hayvanat Bahçesi için yıkıcı bir kayıp. Ozzie'nin katkıları, goril popülasyonunda geride bıraktığı bireylerde devam edecek” dedi.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 5

OTOPSİ YAPILACAK

Ayrıca, Georgia Üniversitesi Hayvanat Bahçesi ve Veterinerlik Koleji'ndeki Egzotik Hayvan Patoloji Servisi tarafından Ozzie’nin cansız bedenine bir otopsi yapılacağı belirtildi.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 6

Diğer taraftan Ozzie, 1988'de The Ford African Rain Forest'ın açılışıyla Atlanta Hayvanat Bahçesi’ne getirilen ve türünün hayatta kalan tek üyesiydi. 2009'da gönüllü bir şekilde  tansiyon ölçümüne katılan dünyanın ilk gorili oldu.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 7

ARDINDAN BİRÇOK TORUN BIRAKTI

Ozzie ayrıca, ardında Atlanta hayvanat bahçesindeki 7 tane olmak üzere , ABD ve Kanada’daki diğer hayvanat bahçelerinde birçok torun bıraktı.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 8

NESLİ KRİTİK OLARAK TEHLİKEDE

Öte yandan, Ova gorillerinin nesli;  kaçak avlanma, habitat kaybı ve hastalıktan kaynaklanan ciddi nüfus azalmaları nedeniyle kritik olarak tehlikede olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 9

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre, batı Afrika'nın bazı bölgelerinde sayıları yüzde 90'a varan oranlarda azaldı.

Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor - 10

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER