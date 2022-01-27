Dünyanın en yaşlı erkek gorili Ozzie hayatını kaybetti: Ölüm nedeni hala bilinmiyor

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hayvanat bahçesi tarafından yapılan duyuruda, 61 yaşındaki Ozzie'nin geçen hafta iştahsızlık belirtileri göstermeye başlamasına rağmen, gorilin ölümünün nedeninin henüz bilinmediğini açıklandı. Veterinerler, Ozzie'de yüz şişmesi, halsizlik ve yiyip içememe gibi semptomlar görüldüğünü söyledi.