Dünyanın en yaşlı gorili: Fatou, 68'inci yaşını kutladı

Fatou’nun olağanüstü olduğunu belirten Knieriem, “Sadece 68 yaşında tüm yaş rekorlarını kırdığı için değil, aynı zamanda sakin ve onurlu tavrıyla herkesi büyülediği için olağanüstü. Bize bu gezegendeki diğer canlılara karşı neden daha fazla empati göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Biz şehir sakinleri bozulmamış doğal yaşam alanlarına ne kadar bağımlı olduğumuzu unutma eğilimindeyiz. Biyolojik çeşitlilik varlığımızın temeli ve korumamız gereken değerli bir hazinedir” dedi.





