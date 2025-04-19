Dünyanın en yaşlı gorili: Fatou, 68'inci yaşını kutladı
Dünyanın en yaşlı gorili Fatou, 1959 yılından itibaren ikamet ettiği Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde, ziyaretçiler ve gazetecilerle doğum gününü kutladı. 68 yaşındaki Fatou’ya dişleri olmadığı için çiğnemesi kolay olacak şekilde özenle seçilmiş sebze, yaprak ve meyveden oluşan bir öğün hazırlandı.
Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Dr. Andreas Knieriem, 2017 yılında 60 yaşını dolduran Fatou’yu o tarihten itibaren her yıl doğum günü olarak kabul edilen 13 Nisan’da çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi.