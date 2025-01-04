Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında öldü: Guinness rekorlar kitabındaydı

Itooka 3 bin 67 metrelik Ontake Dağı'na iki kez tırmandı.

Guinness'e göre 20 yaşında evlendi, iki kızı ve iki oğlu oldu.

Itooka, İkinci Dünya Savaşı sırasında kocasının tekstil fabrikasının ofisini yönetti. Kocası 1979'da öldükten sonra Nara'da yalnız yaşadı.

Bir oğlu ve bir kızı ile beş torunu hayatta kaldı. Nagata'ya göre, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bir cenaze töreni düzenlendi.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre dünyanın en yaşlı insanı, Itooka'dan 16 gün sonra doğan 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas.