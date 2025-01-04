Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında öldü: Guinness rekorlar kitabındaydı
Dünyanın en yaşlı insanı olan Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti. 1908 yılında doğan Tomiko, voleybol oyuncusuydu. 3 bin 67 metrelik Ontake Dağı'na iki kez tırmanmıştı.
Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Japon kadın Tomiko Itooka'nın öldüğü açıklandı. Itooka 116 yaşındaydı.
Yaşlı politikalarından sorumlu bir yetkili olan Yoshitsugu Nagata, Itooka'nın 29 Aralık 2024'te Japonya'nın merkezindeki Hyogo Eyaleti, Ashiya'daki bir yaşlılar evinde öldüğünü söyledi.
Muz ve Calpis adlı yoğurt aromalı Japon içeceğini çok seven Itooka 23 Mayıs 1908'de doğmuştu.
Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, geçen yıl 117 yaşındaki Maria Branyas'ın ölümünün ardından en yaşlı kişi oldu.