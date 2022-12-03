Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi

Seyşeller yönetimi, dünyanın en yaşlı kaplumbağası olan Jonathan’ın 190’ıncı doğum günü sebebiyle 2 ile 4 Aralık arasındaki 3 günü kutlamalara ayırdıklarını açıkladı. 1882’de St Helena Adası’na getirilen dev kaplumbağanın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmiyor.

Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 1

St Helena Valiliği, dün açıklama yaparak dünyanın en yaşlı kaplumbağası olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Jonathan’ın, 190’ınıncı doğum gününü 3 günlük etkinliklerle kutladıklarını duyurdu.

Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 2

Jonathan’ın tam olarak ne zaman yumurtadan çıktığı bilinmediği için yaşının 190’dan fazla olduğu öngörülüyor.

Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 3

Jonathan’ın gözlerinde katarakt olduğu için görme duyusunu kaybettiği, bunun yanında koku duyusu da kaybolduğu için veteriner tarafından elle beslendiği ifade edildi.

Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 4

St Helena Valiliği, Jonathan’ın doğum günü sebebiyle “Jonathan'ın büyük gününü sabırsızlıkla bekliyoruz! Jonathan, St Helena'da görülmesi gereken birçok olağanüstü manzaradan sadece biri!” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 5

St Helena Valisi Nigel Phillips, Jonathan için “Umarım 190 yaşıma geldiğimde Jonathan kadar aktif olurum. Bu haftasonu kutlamalarını sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 6
Dünyanın en yaşlı kaplumbağasına 3 gün 3 gece 190. doğum günü partisi - 7

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