Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere’nin Exeter kentinde sahibiyle birlikte yaşayan “dünyanın en yaşlı kedisi” ünvanına sahip Rubble’ın geçen Nisan ayında hayatını kaybettiği belirtildi. 5 Mayıs 1988 tarihinde doğan Maine Coon cinsi kedi insan yaşıyla yaklaşık 150 yıllık bir ömür sürdü.

ntv.com.tr 04.07.2020 - 05:59 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 06:38

Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 1

İngiltere’nin Devon kontluğuna bağlı Exeter kentinde yaşayan Michelle Heritage 20 yaşındayken yavru Miane Coon cinsi yavru erkek bir kedi sahiplendi.

Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 2
Ancak, onunla birlikte dolu dolu bir 31 yıl geçireceğini tahmin etmedi.
Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 3

Rubble, geçen yılında Mayıs ayında 31 yaşına ulaşarak “dünyanın en yaşlı kedisi” olarak ünlendi. Bu yaklaşık olarak 150 insan yaşına denk genk geliyor. 3 Ocak 2020 itibariyle de dünyanın doğrulanmış en yaşlı yaşayan kedisi oldu.

Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 4

Ancak, Rubble’dan 32 yaşına girmeden kısa bir süre önce üzücü haber geldi.  Heritage, 1988’den beri en yakın arkadaşı olan can dostunun belirli bir sağlık sorunu olmadığını, ancak ölümünden önce çok zayıfladığını ve yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 

Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 5

Kedisini çocuğu gibi sevdiğini belirten Heritage, yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyeceğini, ancak Ruffle ile geçirdiği mutlu bir 31 yıl için şükran duyduğunu ve ona iyi baktığı için vicdanının rahat olduğunu açıkladı.

Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 6

Nisan 2016 tarihinde, ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Scooter isimli siyam kedisi 30 yaşındayken “dünyanın en yaşlı kedisi” olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı, ancak Scooter ünvanı resmi olarak onaylanmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirmişti.

Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 7
Şu ana kadar dünyanın gelmiş en geçmiş en yaşlı kedisi olarak dünya rekor kitaplarında yer alan kedi ise 38 yıl 3 gün yaşadı. ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Creme Puff isimli kedi 3 Ağustos 1967’de doğdu ve 6 Ağustos 2005’te hayatı kaybetti.
Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 8
Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 9
Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti - 10

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