Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti

ntv.com.tr 04.07.2020 - 05:59 | Son Güncelleme : 04.07.2020 - 06:38
İngiltere’nin Devon kontluğuna bağlı Exeter kentinde yaşayan Michelle Heritage 20 yaşındayken yavru Miane Coon cinsi yavru erkek bir kedi sahiplendi.
Rubble, geçen yılında Mayıs ayında 31 yaşına ulaşarak “dünyanın en yaşlı kedisi” olarak ünlendi. Bu yaklaşık olarak 150 insan yaşına denk genk geliyor. 3 Ocak 2020 itibariyle de dünyanın doğrulanmış en yaşlı yaşayan kedisi oldu.
Ancak, Rubble’dan 32 yaşına girmeden kısa bir süre önce üzücü haber geldi. Heritage, 1988’den beri en yakın arkadaşı olan can dostunun belirli bir sağlık sorunu olmadığını, ancak ölümünden önce çok zayıfladığını ve yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Kedisini çocuğu gibi sevdiğini belirten Heritage, yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyeceğini, ancak Ruffle ile geçirdiği mutlu bir 31 yıl için şükran duyduğunu ve ona iyi baktığı için vicdanının rahat olduğunu açıkladı.
Nisan 2016 tarihinde, ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan Scooter isimli siyam kedisi 30 yaşındayken “dünyanın en yaşlı kedisi” olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı, ancak Scooter ünvanı resmi olarak onaylanmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirmişti.