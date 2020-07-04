Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti

Ancak, Rubble’dan 32 yaşına girmeden kısa bir süre önce üzücü haber geldi. Heritage, 1988’den beri en yakın arkadaşı olan can dostunun belirli bir sağlık sorunu olmadığını, ancak ölümünden önce çok zayıfladığını ve yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.